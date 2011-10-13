آبیاری غرقابی منابع آبی کشور را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ثمره هاشمی در جمع خبرنگاران در مشهد اظهار کرد: در برخی از شهرهای کشور برای تامین آب شرب با مشکل جدی روبه رو هستیم و برای کاهش اثرات این تهدید باید به سمت کشت های مکانیزه گام برداشته شود.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: 92 درصد از آب استخراجی از سفرههای زیرزمینی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی افزود: برای حفظ منابع زیرزمینی آبی کشور باید به سمت تغییر الگوی کشت و آبیاری نوین گام برداشت و این در حالیست که دولت تسهیلات ویژه در اختیار کشاورزان برای تغییر شیوه آبیاری قرار می دهد.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به چاههای آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: 800 هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در کشور وجود دارد

ثمره هاشمی اظهار داشت: وجود چاههای آب غیر مجاز و بدون پروانه مشکلاتی برای منابع آب زیرزمینی کشور بوجود آورده است.

وی افزود: برای حفظ منابع آبی کشور باید تکلیف چاهها مشخص شود.