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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

شمسی پور خبر داد:

94مسابقه پیاده روی خانوادگی در چهار محال و بختیاری برگزار شده است

94مسابقه پیاده روی خانوادگی در چهار محال و بختیاری برگزار شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری از برگزاری 94 مسابقه پیاده روی خانوادگی در سطح این استان خبر داد.

محمود شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با ارشاه به اینکه 94 پیاده روی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی در سطح  این استان صورت گرفته است، اظهار داشت: این طرح در تمامی شهرها و روستا های این استان در راستای ایجاد نشاط اجتماعی برگزار شده است.

وی بیان داشت: این طرح موجبات مردم به تحرک شده و باعث شده که مردم این استان بیشتر به ورزش توجه داشته باشند.

مدیر کل  اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه توجه به ورزش باعث می شود که هم سلامت فردی و هم سلامت اجتماعی در جامعه بهتر نمود پیدا کند، اذعان داشت: ورزش در توسعه استان نیز نقش موثر و مفیدی دارد.

وی یاد آور شد: مهمترین شاخصه  توسعه سلامت در جامعه ورزش است.

کد مطلب 1431982

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