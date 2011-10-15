به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم B ایران مقابل اسلواکی از گروه A مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان امروز شنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد که طی آن تیم کشورمان متحمل شکست 3 بر 2 شد. در دیدار همزمان که از گروه B برگزار شد تیم مجارستان مقابل عراق به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.

نخستین دوره مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان عصر امروز پیگیری می‎شود که طی آن از گروه B تیم A ایران مصاف مجارستان می‎رود. در دیگر گروه نیز دیدار دو تیم اسلواکی و قزاقستان برگزار خواهد شد.

نخستین دوره مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان تا 26 مهرماه ادامه خواهد داشت. برای این رقابت‎ها 3500 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.