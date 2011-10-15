به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم B ایران مقابل اسلواکی از گروه A مسابقات بینالمللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان امروز شنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد که طی آن تیم کشورمان متحمل شکست 3 بر 2 شد. در دیدار همزمان که از گروه B برگزار شد تیم مجارستان مقابل عراق به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.
نخستین دوره مسابقات بینالمللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان عصر امروز پیگیری میشود که طی آن از گروه B تیم A ایران مصاف مجارستان میرود. در دیگر گروه نیز دیدار دو تیم اسلواکی و قزاقستان برگزار خواهد شد.
نخستین دوره مسابقات بینالمللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان تا 26 مهرماه ادامه خواهد داشت. برای این رقابتها 3500 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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