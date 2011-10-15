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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

تنیس روی میز بانوان گلستان/

پینگ‎پنگ‎بازان ایران در نخستین بازی شکست خوردند

پینگ‎پنگ‎بازان ایران در نخستین بازی شکست خوردند

نخستین دوره رقابت‎های تنیس روی میز بین‎المللی بانوان (جام فجر) با انجام دو دیدار در بخش تیمی آغاز شد که طی آن تیم B ایران در مصاف با اسلواکی متحمل شکست شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم B ایران مقابل اسلواکی از گروه A مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان امروز شنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد که طی آن تیم کشورمان متحمل شکست 3 بر 2 شد. در دیدار همزمان که از گروه B برگزار شد تیم مجارستان مقابل عراق به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.

نخستین دوره مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان عصر امروز پیگیری می‎شود که طی آن از گروه B تیم A ایران مصاف مجارستان می‎رود. در دیگر گروه نیز دیدار دو تیم اسلواکی و قزاقستان برگزار خواهد شد.

نخستین دوره مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجرکاپ گلستان تا  26 مهرماه ادامه خواهد داشت. برای این رقابت‎ها 3500 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1431984

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