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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

آغاز برنامه‌های فرهنگی آب و فاضلاب در مدارس کرج

آغاز برنامه‌های فرهنگی آب و فاضلاب در مدارس کرج

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های فرهنگی- آموزشی آبفا در مدارس شهرستان کرج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب وفاضلاب استان البرز به ‌منظور فرهنگ‌سازی و اشاعه فرهنگ استفاده صحیح از آب شرب در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی، همزمان با آغاز سال تحصیلی سال جاری، برنامه‌های فرهنگی- آموزشی روابط عمومی این شرکت در مدارس، فرهنگسراها و کانون‌های فرهنگی در سطح نواحی چهارگانه اداره آموزش و پرورش کرج بزرگ آغاز شد.

شایان ذکر است، این برنامه‌ها شامل: اجرای موزیک و شعرخوانی، عروسک‌گردانی، مسابقه، بازی‌های گروهی، اهدای جایزه و... با موضوع مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب است که طی سه ماه پاییز اجرا می‌شود.
 
بنا به  گزارش خبرنگار مهر، برنامه ویژه‌ای نیز مهرماه سال جاری در چهار نوبت همزمان با گرامیداشت روز جهانی کودک در کانون فرهنگی شهید مطهری شهر فردیس با حضور دانش‌آموزان دوره ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج اجرا شد.
کد مطلب 1431986

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