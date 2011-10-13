دو محیطبان گلستان نمونه کشوری شدند

محمد ممشتی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو نفر از محیط بانان استان گلستان به نامهای یدالله گورسخوار و قاسم سعدیزاده به عنوان محیط بانان نمونه معرفی شدند.

وی اظهار داشت: در مراسمی که به همین مناسبت در مشهد مقدس و در جوار حرم مطهر ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) برگزار شد از این محیط بانان تقدیر و تشکر شد.

وی گفت: هر ساله در سالروز ولادت با سعادت علی بن موسی الرضا ( ضامن آهو ) این روز به احترام این امام بزرگوار به روز محیط بان نامگذاری و از محیط بانان نمونه کشور در این روز قدردانی می شود.