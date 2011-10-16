هم اندیشی سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم هم اندیشی سرمایه گذاران مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام طبق هماهنگی وفراخوان قبلی از میهمانان وسرمایه گذاران مستقردر منطقه ویژه اقتصادی پیام وصاحبان سرمایه در هتل منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد.
این مراسم در دوبخش ارائه گزارش هیئت مدیره و مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی وپرسش وپاسخ متقابل برگزار شد.
در ابتدای این مراسم کاپیتان قاسمی عضو هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی ومنطقه ویژه اقتصادی پیام ضمن خیرمقدم به سرمایه گذاران ومیهمانان حاضر در جلسه در باره مجموعه شرکت خدمات هوایی پیام ومزیتهای منطقه ویژه اقتصادی سخنرانی کرد.
سپس دکترنوری مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی پیام گزارش تصویری همراه با آخرین پیشرفتهای منطقه ویژه اقتصادی پیام وقوانین حاکم بر مناطق آزاد وویژه اقتصادی رابرای حضار ارائه کرد.
در پایان این نشست اعضاهیئت مدیره، مدیران بخشهای اجرایی، سرپرست اداره کار وامور اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی پیام در یک فضای صمیمی در جایگاه ویژه حاضر وبه سئوالات سرمایه گذاران وصاحبان سرمایه در بخشهای مختلف پاسخ دادند.
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