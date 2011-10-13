2300 ورزشکار سازمان یافته در شهرستان دهلران فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی گفت: شهرستان مرزی دهلران صاحب سالن ورزشی 2500 نفری میشود.
وی با اشاره به اقدام این اداره کل برای تامین زیرساختهای ورزشی دهلران، افزود: قرار است تا پایان سال علاوه بر سالن 2500 نفری شهدای شهر هانی، پروژههای مختلف ورزشی از جمله سالن چند منظوره دهلران و مجتمع ورزشی روستاهای جلیزی بالا و انقلاب اجرا شود.
به گفته وی در اجرای این طرحهای ورزشی شهرستان مرزی دهلران چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه میشود.
مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام افزود: استانداردسازی و تجهیز مکانهای ورزشی از دیگر برنامههای این اداره کل در شهرستان مرزی دهلران است.
فتاحی یادآور شد: در حال حاضر سرانه ورزشی شهرستان مرزی دهلران 78 صدم سانتی متر مربع است.
وی در پایان اعلام کرد: ورزشکاران دهلران در قالب 40 رشته ورزشی سازماندهی شدهاند.
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