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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

2300 ورزشکار سازمان یافته در شهرستان دهلران فعالیت دارند

2300 ورزشکار سازمان یافته در شهرستان دهلران فعالیت دارند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام گفت: دهلران از مناطق در حال توسعه استان ایلام است که اکنون 2300 ورزشکار سازمان یافته دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی گفت: شهرستان مرزی دهلران صاحب سالن ورزشی 2500 نفری می‌شود.

وی با اشاره به اقدام این اداره کل برای تامین زیرساخت‌های ورزشی دهلران، افزود: قرار است تا پایان سال علاوه بر سالن 2500 نفری شهدای شهر هانی، پروژه‌های مختلف ورزشی از جمله سالن چند منظوره دهلران و مجتمع ورزشی روستاهای جلیزی بالا و انقلاب اجرا شود.
 
به گفته وی در اجرای این طرح‌های ورزشی شهرستان مرزی دهلران  چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه می‌شود.
 
مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام افزود: استانداردسازی و تجهیز مکان‌های ورزشی از دیگر برنامه‌های این اداره کل در شهرستان مرزی دهلران است.
 
فتاحی یادآور شد: در حال حاضر سرانه ورزشی شهرستان مرزی دهلران 78 صدم سانتی متر مربع است.
 
وی در پایان اعلام کرد: ورزشکاران دهلران در قالب 40 رشته ورزشی سازماندهی شده‌اند.‏
کد مطلب 1431994

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