نخبگان محور توسعه پایدار و همه جانبه کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحییه نمایشگاه منطقه ای نوآو ری وشکوفایی اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل توسعه یک کشور منابع انسانی است که نخبگان مهمترین این قشر را تشکیل می دهند.

وی افزود: تولیدات داخلی باید محور توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد که نخبگان با فراهم کردن محصولات مناسب می توانند در بستر سازی این هدف موثر واقع شوند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از استانهای نوپای کشور است، ادامه داد: توجه به منابع انسانی قشر نخبه می تواند کمبودهای استان را در سایر زمینه ها جبران کند.

رشید تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه زیادی به مباحث علمی کشور و قشر فرهیخته شده که امروزه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نخبگان محور تحولات کشور و تحقق سند چشم انداز محسوب می شوند.

وی یادآورشد: برپایی نمایشگاه نوآوری وشکوفایی فرصت مناسبی برای معرفی قشر نخبه و توانمندی های استان است و باید از این فرصت بهره برداری مناسبی صورت گیرد.