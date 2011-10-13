بازداشت معتصم قذافی/ آزادی کامل زادگاه سرهنگ طی 3 روز آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام بلندپایه شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد که انقلابیون شب گذشته معتصم قذافی را در حالی که قصد داشت از شهر سرت فرار کند بازداشت کردند.

این در حالی است که خبرهای ضد و نقیضی درباره بازداشت وی منتشر می شود و در حالی که برخی مقامات شورای انتقالی از دستگیری معتصم خبر می دهد برخی مسئولان شورای مذکور خبر بازداشت وی را تایید نمی کنند.

"اسماعیل الصلابی" فرمانده انقلابیون لیبی در بنغازی در این رابطه اعلام کرد که "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی هنوز خبر بازداشت معتصم را تایید نکرده است.

خبرگزاری آلمان نیز در این رابطه به نقل از "عیسی عبدالماجد" یکی از رهبران شورای انتقالی لیبی گزارش داد که معتصم قذافی در حالی که تلاش می کرد با کاروانی شامل 7 خودرو از شهر سرت خارج شود دستگیر شده است.

وی افزود: ما همچنین اطلاعاتی از مخفیگاه سیف الاسلام قذافی در شهر بنی ولید داریم. گفتنی است معتصم پنجمین فرزند معمر قذافی به شمار می رود.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که نیروهای قذافی همچنان در برخی مناطق شهر سرت مقاومت می کنند و در این درگیری ها از خمپاره و سلاح های سبک و تیربار استفاده می شود.

"یحیی المغصبی" یکی از فرماندهان شورای انتقالی لیبی در این رابطه پیش بینی کرد که طی 3 روز آینده کنترل شهر سرت به طور کامل در اختیار انقلابیون قرار خواهد گرفت.

شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرده پس از آزادی کامل شهر سرت از یوغ اشغال عوامل معمر قذافی زمینه برای تشکیل دولت انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان فراهم خواهد شد.