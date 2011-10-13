تسهیلات رهن و اجاره در بانک مسکن پرداخت می شود

فرید جلالی عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مشکل یک زوج جوان در ابتدای تشکیل زندگی، خرید مسکن نیست بلکه تامین وجوه لازم برای رهن و اجاره یک مسکن ابتدایی به عنوان اولویت اول زندگی است.

وی افزود: به همین دلیل طرح جامعی را برای ساماندهی خدمات رهن و اجاره مبتنی بر عملیات بانکی با نگاه کاهش نرخها در دست داریم که پس از اتمام مراحل کارشناسی و اخذ مجوزها، آن را عملیاتی خواهیم کرد.



جلالی تاکید کرد: تمام فعالیتهای بانکها در زمینه های مختلف حوزه پولی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با نظارت این نهاد انجام می شود.



مدیر شعب بانک مسکن در استان خوزستان همچنین گفت: به منظور تشویق مشتریان به پرداخت غیر حضوری اقساط، کسانی که اقساط بانک مسکن را با یکی از روشهای غیر حضوری از جمله استفاده از خودپردازهای بانک مسکن، کارتخوان های فروشگاهی، تلفنبانک، اینترنت بانک و موبایل بانک مسکن پرداخت کنند با حضور در قرعه کشی ماهیانه بانک مسکن از جوایز این طرح بهره مند خواهند شد.



وی افزود: هر مشتری که در طول ماه قسط یا اقساط خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کند، ماه بعد در قرعه کشی شرکت داده شده و تا قبل از سر رسید قسط بعدی از نتیجه قرعه کشی آگاه می شود.



جلالی تصریح کرد: دارندگان تمامی کارتهای اعتباری بانکهای متصل به شبکه شتاب که از موجودی آنها در فاصله زمانی اول تا سی ام پایان هر ماه برای پرداخت اقساط بانک مسکن استفاده شده باشد، در قرعه کشی ماهیانه بانک مسکن شرکت داده خواهند شد.