نظام آموزش و پرورش ما متناسب با تعلیم و تربیت اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ظهر پنجشنبه در نخستین همایش تحول در آموزش و پرورش و نقش مدیریت آموزشگاهی در مشهد گفت: بعد از انقلاب اسلامی خیلی تلاش شده که آموزش و پرورش را دینی کنیم اما از آنجایی که پایه و اساس این سازمان غیر اسلامی و بومی نبوده این امرهنوز میسر نشده است.

وی با اشاره به تحول بنیادین در آموزش و پرورش اظهار داشت: در این تحول آفرینی با یک نگاه علمی و نظام مند وارد شده و از یافته های علم آینده پژوهی در ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش استفاده می کنیم.

نوید در ادامه به برخی از ویژگیهای آموزش و پرورش موجود اشاره کرد وگفت: عدم ابتناء بر فلسفه و تعلیم و تربیت اسلامی، کاهش در همپایی با تحولات محیطی، ضعف در پاسخگویی به نیازهای انقلاب اسلامی، کاهش در تامین نیروهای جامعه، کهنگی و عدم روزآوری روشها و پایین بودن نرخ بهره وری و اثربخشی از جمله ویژگیهای منفی آموزش و پرورش حال حاضر کشور است.

دبیرشورای عالی وزارت آموزش و پرورش اظهارداشت: مشکل کاهش در همپایی با تحولات محیطی فقط در ایران نیست بلکه این مشکل به دلیل پیشرفت هر روزعلم و تکنولوژی و تغییرات در نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهان مربوط به نظام آموزشی همه کشورها است.

وی با اشاره به این مطلب که کار آموزش و پرورش این است که آخرین یافته های علمی و پژوهشی را بگیرد و به زبان کودک ترجمه و در اختیار جامعه هدف قرار دهد، تصریح کرد: طی بررسی های انجام شده این کار بیش از چهار تا پنج سال به طول می انجامد تا یک حرف جدید و بروز را در اختیار دانش آموزان قرار داد.

نوید در ادامه به کارهای انجام شده در سند تحول آموزش و پرورش اشاره کرد و اذعان داشت: تصویب ضرورت طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش و انتخاب مجریان و تدوین کنندگان، طراحی مدل مفهومی انجام پروژه های تحقیقاتی تدوین نکات اولیه و مشارکت هزاران نفر از مدیران و مربیان از کارهای انجام شده در تدوین سند تحول آموزش و پرورش است.

نوید تعریف تربیت، تکوین و تعالی هویت، حیات طیبه، شایستگی های پایه، ارکان سهیم و موثر، هدف و ماموریت نظام تربیت رسمی و عمومی را ازجمله تعاریف استفاده شده در سند تحول آموزش و پرورش برشمرد.

وی تاکید کرد: رهیافت ما در این سند باید استفاده از آیات محوری قرآن کریم، ابتنای مبانی و اصول، رویکرد به معارف انسان ساز و اسلام وحاکمیت آنها بر سیاست گذاریها و تصمیم گیریها و برنامه ریزیها باشد.