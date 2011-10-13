اختصاص زمین به 29 هزار واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محسن زاده صبح پنجشنبه در شورای مسکن استان، از ثبت نام 26 هزار هزار و 200 نفر متقاضی مسکن مهر در استان خبر داد و اظهار داشت: مشکلی در واگذاری زمین در استان وجود نداشته و برای 29 هزار نفر زمین اختصاص یافته است.
وی به وضعیت متقاضیان نهایی مسکن مهر در استان اشاره کرد و افزود: تاکنون 21 هزار و 994 مورد عقد قرار داد با شرکت های سازنده منعقد شده است.
محسن زاده با اشاره به اینکه تاکنون 23 هزار و 124 مورد پروانه ساخت در استان اخذ شده است، عنوان کرد: همچنین 20 هزار و 961 واحد در مرحله اتمام پی سازی، 17 هزار و 746 واحد اسکلت، 15 هزار و 756 مورد سقف، 13 هزار و 236 واحد سفت و هفت هزار و 413 واحد در محله نازک کاری قرار دارند.
وی از پرداخت تسهیلات به 12 هزار و 745 واحد مسکونی مهر طی مرحله اول در این استان خبر داد و گفت: در این راستا قسط اول برای 12 هزار و 745 واحد، قسط دوم برای 14 هزار و 776 واحد، قسط سوم برای هشت هزار و 472 واحد و قسط چهارم برای دو هزار و 711 واحد آزاد شده است.
به گفته وی این تسهیلات در شهرهای بالا و زیر 25 هزار خانوار پرداخت شده است.
محسن زاده بر سرعت بخشی به خدمات روبنایی در اجرای پروژه ها تاکید کرد و بیان داشت: این خدمات نیازمند همت مسئولان اجرایی بوده و جوابگوی نیاز جمعیت ساکن مناطق نیست و باید در ردیف بودجه های فرمانداری ها پیش بینی شود.
وی تصریح کرد: همچنین هزینه خدمات زیربنایی در برخی شهرها بسیار بالا بوده و این پروژه را با مشکل آب و برق مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه در شهرهای زیر 25 هزار خانوار سرعت اجرای پروژه مسکن مهر مطلوب ارزیابی شده است، افزود: در همین خصوص بالغ بر هزار نفر سهمیه این شهرها افزایش یافته است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی در پایان به مشکل فاضلاب در پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا حداقل باید اعتباری معادل دو میلیارد تومان به استان تعلق گیرد در صورت عدم اختصاص این مبلغ مسکن مهر استان تا پایان امسال با مشکل مواجه خواهد شد.
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