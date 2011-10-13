اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران همدان در مسابقات دو ومیدانی نابینایان و کم بینایان کشور شش نشان طلا و یک نقره کسب کردند.

بر اساس این گزارش دوازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور آقایان نابینا وکم بینا با حضور 196 ورزشکار و در قالب 23 استان در ورزشگاه تختی مشهد برگزار شد و تیم همدان به مدال های رنگارنگی در این مسابقات دست یافت.

در این مسابقات در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک مهدی وکیلی صاحب نشان طلا شد، حمید اسلامی دیگر ورزشکار همدانی در دو 800 و یک هزار و 500 متر دو نشان طلا را برای استان به ارمغان آورد.

مهدی اولادی در پرتاب وزنه یک طلای دیگر برای استان به ارمغان آورد و علی میرزایی نیز در پرتاب دیسک طلا گرفت و در پرتاب وزنه به نشان نقره رسید.

دعوت از سه هاکی باز همدانی به اردوی تیم ملی



سه بانوی هاکی باز همدانی به اردوی تیم ملی کشور دعوت شدند.

تیم ملی هاکی داخل سالن بانوان کشور از امروز به مدت یک هفته برای برگزاری دیداری دوستانه عازم کشور گرجستان می شود که از همدان نام سه هاکی باز و یک مربی به چشم می خورد.

زینب احمدی، فاطمه رجبیان و عاطفه رحیم بخش سه هاکی باز همدانی حاضر در اردوی تیم ملی هستند.

همچنین طیبه نوری به عنوان مربی در تیم ملی ایران حضور خواهد داشت.

همدان یکی از قطب های اصلی هاکی در کشور محسوب می شود که دارای ملی پوشان متعدد در اردوهای تیم ملی است.

مدرس تنیس همدان 500 مربی کشور را آموزش داد



مدرس تنیس استان همدان 500 مربی فعال در این رشته کشور را آموزش داد.

سید امیر برقعی در سمینار بزرگ آموزش تنیس که با حضور بیش از 500 نفر از مربیان تنیس، معلمان ورزش و علاقه مندان از سراسر کشور برگزار شد، آخرین تکنیک های روز مربیگری تنیس دنیا را آموزش داد.

همایش بزرگ آموزش تنیس با حضور بیش از 500 نفر از مربیان تنیس، معلمان ورزش و علاقه مندان از سراسر کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش به مدت دو روز از سوی فدراسیون تنیس کشور در مجموعه انقلاب تهران برگزار شد.

در حال حاضر سید امیر برقعی مدرس فدراسیون جهانی تنیس است.