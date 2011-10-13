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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

احمدی:

400 نفر گنبدی هر شب به جشنواره ستاره صبح اعزام می شوند

400 نفر گنبدی هر شب به جشنواره ستاره صبح اعزام می شوند

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی ستاره صبح در استان گلستان گفت: 400 نفر از شهرستان هر شب برای دیدن این نمایش بزرگ اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود:  این برنامه بزرگ فرهنگی به مدت 30 شب درمرکز استان برگزار می شود و هر شب نیز از شهرستان گنبدکاووس 400 نفر به این جشنواره اعزام خواهند شد.

وی باتاکید برضرورت همکاری مدیران دستگاه های اجرایی در اعزام افراد به جشنواره ستاره صبح، از مدیران این شهرستان خواست دراجرای سرشماری نفوس و مسکن نیز با فرمانداری همکاری داشته باشند.

احمدی با اشاره به درپیش بودن انتخابات، گفت: تحکیم پایه های انقلاب، امنیت ملی و تقویت انسجام ملی از اهداف و راهبردهای برگزاری انتخابات درکشور است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری همه مسئولان در برگزاری باشکوه انتخابات، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی به عنوان نمایندگان دولت موظف به همکاری در برگزاری مطلوب نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

وی با اشاره بی طرفی مدیران دستگاه های اجرایی در انتخابات، اضافه کرد: دستگاه های اجرایی تنها باید بارعایت دقیق قانون، راهبردهای پیش بینی شده برای برگزاری مطلوب انتخابات را محقق سازند.

برنامه ریزی و همکاری در اعزام کاروان راهیان نور، معرفی مشاوران جوان روسای ادارات به فرمانداری و تلاش برای تحقق تعهد اشتغال امسال از دیگر خواسته های فرماندار گنبدکاووس از مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان بود. 

کد مطلب 1432011

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