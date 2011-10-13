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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

«راه‌های موازی» در کانون شعر پایتخت به نقطه پایان می‌رسند

«راه‌های موازی» در کانون شعر پایتخت به نقطه پایان می‌رسند

مجموعه غزل «پایان راه‌های موازی» سروده آذر نادری، در کانون ادبی شعر پایتخت فرهنگسرای انقلاب اسلامی معرفی شده و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر نخستین مجموعه شعر آذر نادری است و حاصل تلاش این شاعر در سال‌های 77 تا 80 بوده که به همت کتاب نشر اخوان خراسانی منتشر شده است.

این مجموعه شعر با حضور فرامرز عرب عامری، شاعر و نویسنده روزهای شنبه از ساعت 17 تا 19 در تالار سپیده فرهنگسرای انقلاب بازخوانی می‌شود تا مجالی برای گردهمایی شاعران و نویسندگان جوانی که توانسته‌اند در عرصه ادبیات آثاری را منتشر کنند، فراهم شود.

در بخشی از شعر «بعد از هرگز» از این مجموعه می‌خوانیم:

امشب صدای مبهم تکرار می‌رسد
از کوچه وقت رد شدن یار می‌رسد
پایان راه‌های موازی ما دو تا
امشب دگر به نقطه دیدار می‌رسد

دیگر فعالیت‌های کانون ادبی شعر پایتخت شامل آموزش شعر، معرفی سبک‌های شعر و بررسی متون کهن و نو است. علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در جلسات کانون ادبی پایتخت به فرهنگسرای انقلاب اسلامی واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند.

کد مطلب 1432013

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