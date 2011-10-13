به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر نخستین مجموعه شعر آذر نادری است و حاصل تلاش این شاعر در سالهای 77 تا 80 بوده که به همت کتاب نشر اخوان خراسانی منتشر شده است.
این مجموعه شعر با حضور فرامرز عرب عامری، شاعر و نویسنده روزهای شنبه از ساعت 17 تا 19 در تالار سپیده فرهنگسرای انقلاب بازخوانی میشود تا مجالی برای گردهمایی شاعران و نویسندگان جوانی که توانستهاند در عرصه ادبیات آثاری را منتشر کنند، فراهم شود.
در بخشی از شعر «بعد از هرگز» از این مجموعه میخوانیم:
دیگر فعالیتهای کانون ادبی شعر پایتخت شامل آموزش شعر، معرفی سبکهای شعر و بررسی متون کهن و نو است. علاقهمندان میتوانند برای شرکت در جلسات کانون ادبی پایتخت به فرهنگسرای انقلاب اسلامی واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند.
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