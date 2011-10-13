سید سیف الدین موسوی در گفتگوبا خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری جهاد دانشگاهی استان قم ۷۰۰ تاکسیران با آموزشهای لازم در زمینههای مختلف آشنا شدند.
وی در ادامه به موارد آموزشی اشاره داشت و عنوان کرد: حقوق متقابل تاکسیران، شهروند و سازمان تاکسیرانی، شرح وظایف و ارکان سازمان تاکسیرانی از جمله سرفصلهای آموزشی است.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم ادامه داد: در صورت عدم قبولی در این دورهها متقاضیان از حضور در ناوگان تاکسیرانی محروم خواهند شد.
موسوی از حضور تاکسیرانان خاطی در این دورههای آموزشی خبر داد و عنوان داشت: یکی از آرای هیئت انضباطی سازمان، الزام تاکسیرانان متخلف جهت حضور و قبولی در این دورهها میباشد.
وی تاکید کرد: آموزش امری همگانی و همیشگی است که اگر در مجموعه حمل ونقل وترافیک به عنوان یک "ارزش مشترک" پذیرفته شود قطعا در خدمات رسانی در این عرصه مهم بسیار مفید و موثر خواهد بود.
موسوی همچنین از تدوین برنامه آموزشی با موضوع فرهنگ سازی استفاده از حمل و نقل عمومی برای مقاطع تحصیلی مختلف خبر داد و گفت: در مرحله اول اجرای این طرح آموزش پیش دبستانی و ابتدائی تحت پوشش قرار میگیرند و که از آبان ماه سال جاری برای این مقاطع تحصیلی اجرا خواهد شد.
برای ورود به ناوگان تاکسیرانی/
۷۰۰ تاکسیران قمی دورههای آموزشی لازم را پشت سر گذاشتند
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قم گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۷۰۰ تاکسیران به منظور ورود به ناوگان تاکسیرانی قم با آموزشهای لازم در این زمینه آشنا شدند.
سید سیف الدین موسوی در گفتگوبا خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری جهاد دانشگاهی استان قم ۷۰۰ تاکسیران با آموزشهای لازم در زمینههای مختلف آشنا شدند.
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