آمریکا به دنبال انحراف افکار عمومی دنیا/ ادعای مطرح شده مضحک است

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بهم ریختگی وضعیت داخلی آمریکا و ماجرای وال استریت و همچنین خیزش عظیمی که بر خلاف همه محاسبات بزرگترین قدرت دنیا در درون جامعه خودشان اتفاق افتاد آنها به شدت نیازمند یک فضاسازی کاذب بودند که بتواند این فضا را تغییر دهد و یک انحرافی در افکار عمومی دنیا و ملت آمریکا ایجاد کند.

وی ادامه داد: به همین دلیل هم آمریکایی ها این سناریوی مضحک را ترسیم کردند که برخلاف همه اصولی است که جمهوری اسلامی ایران به آن معتقد است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه ایران اسلامی خود بزرگترین قربانی تروریسم در دنیا است، افزود: ایران خود از سردمداران مبارزه با تروریسم است و این اتهام به هیچ وجه در افکار عمومی دنیا جایگاهی نخواهد داشت.

بروجردی همچنین به ادعاهای واهی مطرح شده پیرامون دست داشتن رئیس جمهوری در این امر نیز اینگونه واکنش نشان داد: این ادعا مضحک تر از مطلب اول است.

وی افزود: ما این افتخار را داریم که در مهمترین مرکز اطلاع رسانی جهانی یعنی سازمان ملل رئیس جمهوری ما در سالهای متعدد با شجاعت و صراحت مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از همه مسلمان و مستضعفان جهان اعلام می کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهوری این قدرت را از طرف ملت ایران به نمایش می گذارد و در قلب دشمن که آمریکا دشمن اصلی ماست حضور پیدا می کند.

بروجردی با تاکید بر اینکه این ترفند ها حتما راه به جایی نخواهد برد، گفت: این ادعاها جزو حلقه های زنجیره طراحی آمریکا برای پوشاندن شکست های متعددی است که به دنبال بیداری اسلامی در جهان اسلام انجام شد.

وی با بیان اینکه آمریکاییها در پی بیداری اسلامی رخ داده مهمترین پایگاه خودشان که مصر بود را از دست دادند، افزود: این در حالیست که بقیه کشورها اعم از تونس، لیبی، یمن و ...نیز یکی پس از دیگری در حال سقوط است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این اوصاف آمریکا به دنبال بهانه های مختلف است تا بر روی این شکست ها سرپوش بگذارد و افکار عمومی دنیا را منحرف کند.

بروجردی همچنین در مورد واکنش کمیسیون امنیت ملی به این ادعاها نیز گفت: به طور معمول ما در اینگونه موارد و در ارتباط با تحولات با مسئولان سیاسی و امنیتی جلسه داریم که در این راستا چند روز پیش یک جلسه مفصل با وزیر امور خارجه داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واقع بیشتر نظر مشورتی است، یادآور شد: با این اوصاف کمیسیون امنیت ملی در اتخاذ موضع نمایندگان همواره نقش کلیدی دارد.