یک تن مواد مخدر در نیکشهر کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید فهیمی ‌راد ظهر پنجشنبه اظهار داشت: ماموران پاسگاه چاتف شهرستان نیکشهر در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و با انجام کار اطلاعاتی از عبور یک کاروان مسلح حمل مواد مخدر در این شهرستان آگاه شدند.

وی گفت: پس از اینکه ماموران به محل مورد نظر مراجعه کردند با اشرار و قاچاقچیان درگیر شدند که در این درگیری مسلحانه سوداگران مرگ با به جا گذاشتن خودرو و با استفاده از تاریکی و کوهستانی بودن محل، متواری شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی قاچاقچیان مقدار 936 کیلوگرم حشیش و مقدار 203 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: تعداد دو دستگاه موتورسیکلت نیز از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

وی گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان همچنان ادامه دارد.