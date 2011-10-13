عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دیدار با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که از هفته دهم نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به میزبانی تیم صبا برگزار می‌شود، یک غایب سرشناس داریم.



وی تصریح کرد: تنها غایب تیم فوتبال صبای قم در این مسابقه، وحید حمدی نژاد بازیکن ارزشمند و مدافع تیم ما است که در آخرین دیدار صبا برابر تیم فوتبال پرسپولیس تهران در خارج از خانه سه اخطاره شد و دیدار با ذوب آهن اصفهان را از دست داد.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم افزود: در حال حاضر شرایط خوبی داریم و خوشبختانه بازیکنان صبا با تمرینات خوب و منظمی که زیر نظر کادر فنی همه روزه برگزار کرده‌اند، از نظر آمادگی جسمانی و روحی کاملا آماده این مسابقه خانگی هستند.



وی با اشاره به دیدار صبا در مقابل تیم ذوب آهن اصفهان، تصریح کرد: با توجه به اینکه در سه دیدار خانگی قبل، تیم ما در قم مقابل حریفان خود به پیروزی رسیده است، بازیکنان صبا انگیزه بسیار زیادی دارند تا بتوانند چهارمین پیروزی متوالی را در خانه مقابل ذوب آهن اصفهان کسب کنند، هر چند به آنها گفته‌ام که هرگز حریف را دست کم نگیرند.



ویسی اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی داریم زیرا تیم در هفته جاری برای دیدار هفته دهم مسابقات لیگ برتر، تمرینات منظم و مطلوبی برگزار کرده است و امیدوارم روند رو به رشد صبای قم در این هفته نیز تداوم داشته باشد.



وی بیان داشت: با اینکه 9 هفته از آغاز یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور گذشته است اما بازیکنان با انگیزه ما نشان داده اند که بیش از اینها می‌توان به آنها اعتماد کرد، خوب و با انگیزه هستیم و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد می‌توانیم پیروزی دیگری در خانه رقم بزنیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم افزود: قطعا صبای قم با تمام توان در این دیدار خانگی هفته دهم به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان می‌رود، زیرا در بازی‌های خانگی این فصل کسب سه امتیاز برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.



وی تصریح کرد: بازیکنان ما توانایی‌های زیادی دارند که می‌تواند ما را در دیدار حساس هفته دهم لیگ برتر مقابل ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه یادگار امام قم به موفقیت برساند تا بار دیگر به صدر جدول رده بندی برویم.



تیم فوتبال صبای قم از ساعت 17 عصر فردا جمعه بیست و دوم مهرماه در پنجمین بازی خانگی خود در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که دیداری از هفته دهم نیم فصل نخست نیز محسوب می‌شود، در قم میزبان تیم ذوب آهن اصفهان است.