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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

مقصودلو:

ارایه اطلاعات دقیق به سلامت آماری کمک می کند

ارایه اطلاعات دقیق به سلامت آماری کمک می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: بخشدار بهاران گرگان تاکید کرد: ارایه اطلاعات و آمار دقیق به سلامت آماری و انجام برنامه های درازمدت کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مقصودلو ظهر پنجشنبه در گردهمایی دهیاران این بخش افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از 2 تا 22 آبان در سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: مبنای پیشرفت و توسعه کشور آمار و اطلاعات دقیق است و برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه در همه ابعاد، برنامه ریزی صحیح برای کمتر شدن آسیب های اجتماعی، ایجاد جامعه ای برخوردار از عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف از اطلاعات و آمار دقیق بدست می آید.

بخشدار بهاران اضافه کرد: ما بعنوان یک شهروند مسئولیت پذیر باید در پاسخگویی به آمار گیران دقت کرده و اطلاعات آمار دقیق و درست را بدهیم تا به سلامت آمار و یاری رساندن مسئولان به انجام برنامه های دراز مدت  باشیم .

کد مطلب 1432025

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