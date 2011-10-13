دومین جشنواره استانی خاطره نویسی دفاع مقدس در همدان برگزار می شود

جعفر زمردیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراخوان این جشنواره سوم خرداد ماه سالجاری همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر اعلام شد که تا سی ام شهریور ماه سال جاری 776 برگ خاطرات رزمندگان، ایثارگران، جانبازان، خانواده معظم شهدا و علاقمندان به دبیرخانه ارسال شد.

زمردیان اظهار داشت: از این تعداد خاطرات رسیده، 31 خاطره به عنوان خاطرات برگزیده انتخاب می شوند.

وی افزود: این جشنواره با هدف برقرار نمودن ارتباط نزدیک با رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و استخراج خاطرات پنهان و ناگفته های جنگ که در سینه های آنها محفوظ مانده برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان افزود: تمام خاطرات با توجه به مستند بودن، محتوا، پیام، زبان خاطره و گویا سازی شخصیت ها در سه بخش داوری خواهند شد.

زمردیان با بیان اینکه بالاترین امتیاز در هر بخش داوری 100 امتیاز است، گفت: خاطراتی که بالای 50 امتیاز کسب کنند به مراحل بعدی راه خواهند یافت و در بررسی نهایی 31 اثر برتر توسط دبیر علمی جشنواره انتخاب می شود.

وی اضافه کرد: در این راستا و به منظور بالا بردن توانایی علاقمندان به موضوع خاطره نویسی، کارگاهی با حضور یکی از استادان و پیشکسوتان عرصه ادبیات پایداری27 مهرماه در محل باغ موزه دفاع مقدس استان همدان برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان یادآور شد: مراسم پایانی جشنواره استانی خاطره نویسی دفاع مقدس 28 مهرما در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.