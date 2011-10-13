پنجمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون در قزوین برپا می شود

علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پنجمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسون داخلی از 25 تا 29 مهرماه در قزوین برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه با مشارکت 70 تولید کننده داخلی در فضایی به مساحت سه هزار و 600 مترمربع در سه سالن بزرگ نمایشگاهی برگزار می شود.

وحدتی تصریح کرد: آشنایی مردم با آخرین تولیدات صنعت مبلمان، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ایجاد فضای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و خرید مردم و تامین دسترسی بهتر به کالاهای ایرانی و نیز حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه در قزوین است.

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی از 25 مهرماه به مدت پنج روز در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در بلوار دانشگاه امام خمینی(ره) جنب صداوسیما برگزار خواهد شد.