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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

اعزام کاروانهای راهیان نور به ایلام آبان ماه آغاز می شود

اعزام کاروانهای راهیان نور به ایلام آبان ماه آغاز می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: اعزام کاروانهای راهیان نور به به مناطق عملیاتی استان ایلام از ابتدای آبان ماه امسال آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور از اعزام کاروانهای راهیان نور به به مناطق عملیاتی استان از ابتدای آبان ماه امسال خبر داد.

تاجیک همچنین توسعه زیر ساختها و جاده های دسترسی به یادمانها و مناطق عملیاتی استان  را از دیگر برنامه های ستاد راهیان نور اعلام کرد.

علی الحسینی نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکز راهیان نور هم در این جلسه از تدوین طرح جامع برای ساماندهی راهیان نور در استان ایلام خبر داد.

رحمانی معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام هم در این جلسه با بیان اینکه بازگویی رشادتها و شجاعت مردم استان در دوران دفاع مقدس گفت: اعزام کاروانهای راهیان نور فرصت مناسبی برای معرفی استان و یادآوری خاطرات دفاع مقدس است.

کاکی فرمانده سپاه امیر المومنین استان هم به وضعیت یادمانها و مناطق عملیاتی استان اشاره کرد و گفت: در این مناطق و در مسیر راهیان نور ایجاد زیر ساختها، امکانات و تجهیزات ضروری است.

کد مطلب 1432031

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