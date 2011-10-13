ورشکستگی سیاسی اتحادیه اروپا/ گسترش چتر نجات یورو سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی به رسوایی سیاستمداران اروپایی در جریان غلبه بر بحران یورو اشاره کرده و نوشت: شکل گرفتن چترنجات یورو و گسترش آن این روزها به رای مثبت پارلمان اسلواکی یکی از کشور های کوچک اروپایی که مخالف این طرح است بستگی دارد.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه پارلمان اسلواکی این روزها به صحنه ای برای بازی قدرت ناپسند سیاستمداران این کشور تبدیل شده است نوشت: این مسئله به دموکراسی در اسلواکی آسیب رسانده و پایداری تمام اروپا را در معرض خطر قرار خواهد داد.

کوریر در ادامه نوشت: این نمونه همچنین طراحی غلط منطقه یورو را نشان می دهد. براساس قراردادی که بین کشورهای عضو منطقه یورو منعقد شده اگر یک کشور اروپایی با گسترش چتر نجات یورو موافقت نکند این طرح شکل نخواهد گرفت. این در حالی است که زنده ماندن یونان و دیگر کشورهای بدهکار اروپایی و حتی پروژه اروپایی به چنین طرحی بستگی دارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: رای گیری درباره طرح گسترش چتر نجات یورو یک اقدام تکنیکی نبوده بلکه یک اقدام جنجال برانگیز سیاسی است که خیلی ها آن را نمی فهمند. مردم از خود سوال می کنند که چرا کشورهای ثروتمند اروپایی باید بدهی های کشورهای بدهکار را پرداخت کنند. آنها به دنبال پاسخ این پرسش هستند اما هیچ جواب کافی و قانع کننده ای را از سیاستمداران و حاکمان خود دریافت نمی کنند.

سیاستمداران اروپایی پاسخ دادن به این پرسش را به ملی گراها و مخالفان اتحادیه اروپا واگذار کرده اند. سیاستمداران بنام اروپایی به اروپاییان نمی گویند که باید در جریان بحران چه اقداماتی را انجام دهند و چگونه آن را انجام دهند.

یک سیاستمدار اروپایی در این باره اظهار داشته است که حکومت های اروپایی ، مردم و ملتهایشان را به خطا انداخته اند. در چنین شرایطی جای تعجب ندارد که آمریکاییها و چینی ها با بی اعتمادی به اروپاییها می نگرند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: سیاستمداران بزدل اروپایی تا به حال جرات نکرده اند که قرادادها و قواعد جدیدی را برای منطقه یورو طراحی کرده و ساختارهای جدیدی را برای نجات آن خلق کنند و این به مفهوم ورشکستگی سیاسی اتحادیه اروپا است که سیاستمداران اروپایی مسئول آن هستند.

کوریرهمچنین نوشت: اروپا برای اینکه در مسیر نجات قرار گیرد به یک حکومت اقتصادی واحد و یک وزیر اقتصادی مشترک نیاز دارد. ما به اروپای بیشتر، دموکراسی بیشتر و برگزاری رفراندومهای گسترده اروپایی برای تغییر قراردادهای این اتحادیه نیاز داریم. اگر این روند سریعا در پیش گرفته نشود اتحادیه اروپا ویران خواهد شد.