رسانه ها رکن توسعه پایدار گردشگری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امید عزیزی چهارشنبه شب در نخستین نشست کارگروه رسانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان که با حضور مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری های استان در هتل کادوس رشت برگزار شد، افزود: با برنامه ریزی جامع و برگزاری جلسات کارگروهی با رسانه ها سطح همکاری های این اداره کل با رسانه ها در برنامه جامع شش ماهه که تا پایان سال در فاز نخست اجرایی می شود، گسترش می یابد.

وی همچنین با بیان اینکه گیلان یکی از قطبهای گردشگری کشور است، اظهارداشت: گیلان به دلیل موقعیت ممتاز گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده که با ارتقای سطح همکاری های رسانه ای جهش چشمگیری در این حوزه ایجاد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از ورود گردشگران به استان گفت: مسئولان همواره باید به برنامه های گردشگری توجه کنند و رسانه ها در معرفی جاذبه های گردشگری استان نقش بسیار مهمی دارند که باید از این ظرفیت نهایت استفاده را کرد.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری بی نیاز از عوامل و عناصر وابسته دیگر نیست، افزود: در دولت نهم و دهم به حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی توجه جدی شده است.

عزیزی در ادامه حفظ، مرمت و احیای مجموعه های تاریخی و فرهنگی در کنار موضوعات وابسته به صنایع دستی را موجب تحول هدفمند در چشم انداز توسعه صنعت گردشگری استان عنوان کرد.

وی تامین زیرساخت های اساسی را موجب رشد چشمگیری گردشگری ذکر کرد و گفت: بزرگراه قزوین - رشت و ایجاد مراکز اقامتی از جمله عوامل زیرساختی موثر در این باره هستند که با بهره گیری از آزاد راه از سال گذشته شاهد رشد چشمگیر ورود مسافر و ماندگاری گردشگران به استان هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان در ادامه بازسازی و حفظ موزه ها و آثار تاریخی را امری مهم در راستای جذب توریسم دانست و اظهارداشت: ایجاد امکانات گردشگری در کنار موزه ها یکی از اقدام های الزامی و در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد گردشگری در گیلان تصریح کرد: اجرای برنامه های آئینی، بومی تورهای گردشگری، راه اندازی ایستگاههای صنایع دستی وغیره از جمله برنامه های این اداره کل است.

عزیزی توسعه گردشگری گیلان را کانون توجه مسئولان برشمرد و یادآورشد: گیلان به دلیل موقعیت منحصر به فرد گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی همواره مورد توجه گردشگران است.

در این نشست که با حضور مدیران و معاونان اداره کل، مدیران مسئول روزنامه ها و مسئولان دفاتر خبرگزاری در گیلان و دبیرخانه مطبوعات ایران برگزار شد، هر یک از مسئولان نظرات و پیشنهادات خود را طی سخنان کوتاهی بیان کردند.