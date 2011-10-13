ایران یکی از مدعیان قهرمانی کاراته جهان است

سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام نفرات حاضر در تیم های ملی کاراته جوانان و امید تمرینات بسیار خوبی را در روزهای اخیر که در مالزی حضور یافته ایم، برگزار کرده اند و همگی آماده جدال با رقبای خود هستند.



وی تصریح کرد: اطلاعات و شناخت خوبی از حریفان خود داریم، کاراته کاهای مطرحی از کشورهای مختلف در مسابقات قهرمانی جهان حضور یافته اند و در واقع تمام آنها رقبای ما در مسابقات جهانی کاراته مالزی به شمار می روند.



کاراته کای قمی عضو تیم ملی امید ادامه داد: پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در رده های سنی جوانان و امید از امروز بیست و یکم مهر ماه در شهر مالکا برگزار می شود و ملی پوشان با تمرینات مناسبی که پشت سر گذاشته اند در آمادگی مطلوبی قرار دارند.



وی عنوان داشت: مسابقات جهانی از سطح بسیار بالایی برخوردار است و تمامی حریفان از آمادگی خوبی برخوردارند اما تمام نفرات ما با توجه به تمرینات مستمری که ماه ها در اردوهای مختلف در داخل و خارج از کشور سپری کرده ایم، در بهترین وضعیت به سر می برند.



موسوی تاکید کرد: اعضای تیم ملی کاملا مصمم هستند تا انشاءالله با کارنامه موفقی از رقابت های کاراته 2011 قهرمانی جهان در کشور مالزی به ایران باز گردیم، ضمن اینکه خودم نیز امیدوارم بتوانم یکی از مدال های این رقابت ها را کسب کنم.



وی بیان داشت: ما زیر نظر علیرضا کتیرایی که خود قهرمان مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی بوده است، کار کرده ایم، موفقیت های تیم ملی با این مربی در مسابقات دو سال اخیر قهرمانی آسیا کاملا بیانگر این است که می توانیم در جهان نیز موفق باشیم.



ملی پوش قمی کاراته کشورمان در مسابقات جهانی مالزی، خاطرنشان کرد: آخرین تمرین تیم ملی کاراته جوانان و امید، روز گذشته در مالزی برگزار شد و رقابت ها از امروز پنجشنبه در شهر مالکا آغاز می شود و تا بیست و چهارم مهر ادامه خواهد داشت.



وی بیان داشت: نخستین مسابقه من نیز امروز خواهد بود که امیدوارم با دعای خیر خانواده و هموطنان عزیزم بتوانم شروع خوبی در این رقابت ها داشته باشم.



قرعه کشی هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان شب گذشته برگزار شد، ضمن اینکه تیم کشورمان در محل اقامت خود در کنار تیم‌هایی همچون کانادا، نیوزیلند، فنلاند و قزاقستان استقرار یافته است.



هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان از امروز در حالی آغاز می شود که کاراته کاهای 90 کشور در مالزی حضور یافته اند و امروز بهمن عسگری، علی فداکار، سید مهدی موسوی کاراته کاهای رده سنی امید کشورمان به روی تاتامی می روند.