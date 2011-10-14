«خوردن‌» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب برای مخاطبان گروه سنی ب و ج یا کودکان 8 تا 12 سال نوشته شده است و شامل مطالبی در معرفی و چگونگی عمل غذا خوردن و هضم غذا در بدن است.
«چرا باید غذا بخوری؟»، «ریز ریز کردن و جویدن»، «چطور مزه را میفهمی؟»، «قورت دادن»، «داخل شکم تو»، «یک سفر طولانی»، «کبد و لوزالمعده تو»، «کارهای آب»، «غذای سالم»، «مصرف انرژی» و «واژهنامه» عناوین مطالب این کتاب هستند.
در قسمتی از کتاب «خوردن» میخوانیم:
خون، تکههای ریز غذای هضمشده را به سرتاسر بدنت میبرد. اما اول آنها را به کبد میبرد. کبد تو چند کار مهم انجام میدهد. کبد بعضی از خاصیتها را از غذایت میگیرد و تا زمانی که بدنت به آن نیاز داشته باشد، ذخیره میکند. همچنین کبد سموم را از غذایت پاک میکند تا به تو آسیب نرسد. سپس خون را به بقیه بخشهای بدنت میفرستد.
این کتاب با 24 صفحه به صورت چاپ مصور رنگی، شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و قیمت 2 هزار و 500 تومان به بازار عرضه شده است.
نظر شما