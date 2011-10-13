به گزارش خبرنگار مهر، برای توسعه بیش از پیش رشته تیروکمان در سطح استان قم از یک سو و شناساندن بیشتر این رشته ورزشی به علاقمندان در هر دو بخش مردان و بانوان رده‌های سنی مختلف، برگزاری مداوم و منظم مسابقات استانی از جمله اولویت‌های مهم هیئت تیروکمان استان قم در سال های اخیر است.



به همین منظور بعد از اینکه رقابت‌های متعددی در چند ماه اخیر در تیروکمان استان قم برگزار شد، برنامه‌ریزی برگزاری رقابت‌های تیروکمان بانوان استان قم را نیز توسط این هیئت انجام شد و در حالی که قرار بود این مسابقات در روزهای پایانی شهریور ماه به انجام برسد، با سه هفته تاخیر به مناسبت دهه کرامت برگزار می شود.



بر اساس اعلام هیئت تیروکمان استان قم، رقابت‌های تیروکمان بانوان به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) با عنوان جام دهه کرامت با شرکت بانوان علاقه‌مند و همچنین برترین بانوان کماندار استان قم در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود.



بانوان شرکت‌کننده در پیکارهای تیروکمان بانوان استان قم از صبح جمعه بیست و دوم مهرماه در فضای باز و تفریحی زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی واقع در منطقه دورشهر قم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا در پایان مسابقات، نفرات اول تا سوم این رقابت‌ها مشخص شوند.



رقابت های تیراندازی با کمان بانوان گرامیداشت دهه کرامت در شهر مقدس قم در مسافت 30 متر و در دو بخش حرفه ای و نیمه حرفه ای با همکاری تربیت بدنی سپاه علی بن ابی طالب (ع) قم برگزار خواهد شد تا نفرات برتر مشخص شوند.



تیراندازی با کمان قم در بخش بانوان در روزهای پایانی های مهر و اوایل آبان ماه در انتظار یک اتفاق مهم است و طی آن قرار است فاطمه متقی کاشانی که هم اکنون مسئولیت نایب رئیسی هیئت تیراندازی با کمان استان قم را بر عهده دارد و از مربیان پرتلاش این رشته ورزشی در قم به شمار می‌رود، به عنوان یکی از داوران بین المللی تیراندازی با کمان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا قضاوت کند.



متقی کاشانی نخستین بانوی ایرانی رشته تیراندازی با کمان است که در سال 1385 در کشور تاجیکستان تدریس کرده است، ضمن اینکه وی در همان سال دوره ارتقای مربیگری رشته تیراندازی با کمان در کشور مالزی را با موفقیت پشت سر گذاشت.



وی نخستین بانوی رشته تیراندازی با کمان در قم به شمار می‌رود که موفق به کسب مدرک درجه یک مربیگری رشته تیراندازی با کمان شده است، ضمن اینکه وی به همراه شش بانوی رشته تیراندازی با کمان در کشور دارای این مدرک معتبر مربیگری هستند.



متقی‌کاشانی در سال 1386 به عنوان سرپرست تیم ملی، ملی‌پوشان کشورمان را در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان در کشور کرواسی نیز همراهی کرد و در حال حاضر از معدود مربیان مورد اعتماد فدراسیون تیراندازی با کمان برای برنامه‌های مختلف از جمله تدریس و سرپرستی تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان کشورمان به شمار می رود.