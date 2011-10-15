مدیر امور اجرایی طرح‌های تامین و توزیع آب شهری شرکت آب وفاضلاب استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات لوله‌گذاری خطوط جمع‌آوری و انتقال آب در حاشیه بزرگراه قزوین - کرج تا ورودی شهر چهارباغ برای تامین بخشی از نیاز آبی شهرک ابریشم و شهر چهارباغ به طول هفت هزاروصد وبیست وپنج متر با لوله‌هایی از جنس چدن داکتیل به اقطار 200، 250، 300 و 400 میلی‌متر با پیشرفت فیزیکی 90 درصد اجرا شده است.

محسن زرگر بیان داشت: اجرای این خط در حالی انجام شده است که جانمایی برای حفر سه حلقه چاه در حاشیه بزرگراه در حال انجام است که پس از حفر و تجهیز آن‌ها، آب استحصالی توسط این خط به مخازن ذخیره شهر چهارباغ و شهرک ابریشم که هریک به ظرفیت 10 هزار متر مکعب است، منتقل خواهد شد.

زرگر اضافه کرد: بخشی از اجرای این خط به روش پایپ جکینگ (لوله‌رانی) به طول 48 متر از زیر جاده قدیم کرج-قزوین عبور داده شده است.

وی بیان داشت: خرید لوله و اتصالات و اجرای این خط با اعتبار 101 میلیارد ریال انجام شده است.