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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

لوله‌گذاری آب مسکن مهر شهرک ابریشم و چهارباغ به پایان رسید

لوله‌گذاری آب مسکن مهر شهرک ابریشم و چهارباغ به پایان رسید

کرج - خبرگزاری مهر: عملیات لوله‌گذاری خطوط جمع آوری و انتقال آب از سه حلقه چاه در حاشیه بزرگراه قزوین– کرج به منظور تامین و انتقال آب به مسکن مهر شهرک ابریشم و شهر چهارباغ با اعتبار 101 میلیارد ریال اجرا شد.

مدیر امور اجرایی طرح‌های تامین و توزیع آب شهری شرکت آب وفاضلاب استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات لوله‌گذاری خطوط جمع‌آوری و انتقال آب در حاشیه بزرگراه قزوین - کرج تا ورودی شهر چهارباغ برای تامین بخشی از نیاز آبی شهرک ابریشم و شهر چهارباغ به طول هفت هزاروصد وبیست وپنج متر با لوله‌هایی از جنس چدن داکتیل به اقطار 200، 250، 300 و 400 میلی‌متر با پیشرفت فیزیکی 90 درصد اجرا شده است.
 
محسن زرگر بیان داشت: اجرای این خط در حالی انجام شده است که جانمایی برای حفر سه حلقه چاه در حاشیه بزرگراه در حال انجام است که پس از حفر و تجهیز آن‌ها، آب استحصالی توسط این خط به مخازن ذخیره شهر چهارباغ و شهرک ابریشم که هریک به ظرفیت 10 هزار متر مکعب است، منتقل خواهد شد.
 
زرگر اضافه کرد: بخشی از اجرای این خط به روش پایپ جکینگ (لوله‌رانی) به طول 48 متر از زیر جاده قدیم کرج-قزوین عبور داده شده است.
 
وی بیان داشت: خرید لوله و اتصالات و اجرای این خط با اعتبار 101 میلیارد ریال انجام شده است.
کد مطلب 1432048

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