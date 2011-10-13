ایران، چین و تایلند رقبای اصلی والیبال آذربایجان غربی/ سه بازیکن غیر بومی هستند

رسول بنایی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تیم های ایران، چین و تایلند از رقبای اصلی ما در این مسابقات هستند، افزود: امیدواریم با توکل بر خدا و حمایت بی دریغ تماشاگران خونگرم ، بتوانیم با رفتن بر یکی از سکوهای اول تا سوم نام آذربایجان غربی و ارومیه را در آسیا به اهتزاز درآورده و ثابت کنیم که ارومیه همچنان قطب اصلی والیبال ایران و آسیاست.

وی بیان داشت: چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با انصراف تیمهای لبنان و پاکستان در مجموع شامل هشت تیم ، شش تیم خارجی و دو تیم داخلی در دو گروه در ارومیه برگزار شده که تیم آذربایجان غربی در گروه ب با تیم های تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه است.

وی با اشاره به اینکه در گروه الف نیز تیم های ایران، چین، مالزی و سنگاپور با هم به رقابت خواهند پرداخت، اظهار داشت: با انجام تمرینات منظم و مستمر، با آمادگی کامل به مصاف حریفان در جریان چهارمین دوره از مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا در ارومیه خواهیم رفت.

سرمربی تیم والیبال دانش آموزان آذربایجان غربی در مسابقات آسیایی با اشاره به اینکه اردوی آمادگی تیم والیبال زیر 18 سال آذربایجان غربی از اوایل تیرماه جاری به صورت کاملا منظم آغاز شده و در حال حاضر با انجام 9 جلسه تمرین در هفته نیز ادامه دارد، اظهار داشت: این تیم متشکل از 9 بازیکن بومی و سه بازیکن از استانهای قزوین، تهران و اردبیل است.

وی با بیان اینکه این بازیکنان پس از انجام تستهای مختلف فنی و آمادگی جسمانی انتخاب و به اردوی تیم والیبال نوجوانان استان دعوت شده اند، گفت: سعید ایمانی، علی رشیدی، علی عابدی بازیکنان سرعتی، سینا غریب خانی و رضا براینه در پست پشت خط زن، سینا حسن زاده، میلاد بادی پور و پویا سلیمانی دریافت کننده قدرتی، فردین قلعه وند و آرش نعمت زاده پاسور و فرامرز ظریف به عنوان لیبرو بازیکنان تیم منتخب آذربایجان غربی هستند.

وی با بیان اینکه فرزاد عبدوی به عنوان مربی بدنساز، احمد نعمت زاده به عنوان کمک مربی و محمدرضا هاشمی نیز مسوولیت سرپرستی این تیم را بر عهده دارند، ادامه داد: یک مسابقه تدارکاتی با تیم شهرداری ارومیه که آماده حضور در لیگ برتر کشور است در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد.