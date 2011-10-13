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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

اعلام فراخوان شب شعر "سنگها تاریخ را می سازند" در شهر قدس

اعلام فراخوان شب شعر "سنگها تاریخ را می سازند" در شهر قدس

شهر قدس - خبرگزاری مهر: جمعیت دفاع از ملت مظلوم فلسطین شهرستان قدس فراخوان شب شعر با عنوان "سنگها تاریخ را می سازند" را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه فرهنگی در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری در زمینه تقویت بنیه مقاومت با استفاده ابزار فرهنگی از جمله شعر در منطقه خاورمیانه به خصوص در اراضی اشغالی فلسطین انجام شده است.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس، اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، بخشداری مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس از جمله نهادهای این شهرستان هستند که در اجرای این برنامه فرهنگی مشارکت دارند.

علاقمندان می توانند آثار خود را با محورهای مقاومت، کودکان سنگ وآتش در بخش کودک و عاشورای غزه تا 25 مهرماه جاری به نشانی ضلع جنوب غربی میدان آزادی (سرقنات) ساختمان پویان، طبقه سوم، جمعیت دفاع از ملت فلسطین ارسال کنند.

آثار ارسالی پس از بررسی در هیئت داوران گزینش و به 10 نفر از برگزیدگان جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
 

کد مطلب 1432050

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