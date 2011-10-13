اعلام فراخوان شب شعر "سنگها تاریخ را می سازند" در شهر قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه فرهنگی در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری در زمینه تقویت بنیه مقاومت با استفاده ابزار فرهنگی از جمله شعر در منطقه خاورمیانه به خصوص در اراضی اشغالی فلسطین انجام شده است.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس، اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، بخشداری مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس از جمله نهادهای این شهرستان هستند که در اجرای این برنامه فرهنگی مشارکت دارند.

علاقمندان می توانند آثار خود را با محورهای مقاومت، کودکان سنگ وآتش در بخش کودک و عاشورای غزه تا 25 مهرماه جاری به نشانی ضلع جنوب غربی میدان آزادی (سرقنات) ساختمان پویان، طبقه سوم، جمعیت دفاع از ملت فلسطین ارسال کنند.

آثار ارسالی پس از بررسی در هیئت داوران گزینش و به 10 نفر از برگزیدگان جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.

