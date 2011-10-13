تلفات جانی تصادفات در همدان 11 و نیم درصد کاهش یافت

علی احسان صالح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شش ماهه نخست سال جاری 351 نفر در در همدان در تصادفات جان خود را از دست داده اند که این آمار در مدت مشابه سال قبل 396 نفر بوده است.

وی اظهار داشت: بر حسب معاینه در محل حادثه 256 نفر از جان باختگان مرد و 95 نفر زن بوده‌اند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان اضافه کرد: بیشترین تصادفات در شهریور ماه رخ داده و در این ماه تعداد 76 نفر جان خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به اینکه کمترین تلفات تصادفات همدان در اردیبهشت ماه ثبت شده است، گفت: در این ماه 39 نفر جان خود را از دست داده اند.

صالح با بیان اینکه عوامل انسانی همچون بی‌توجهی به جلو، انحراف مسیر و تخطی از سرعت مطمئنه از مهمترین عوامل حوادث جاده‌ای است، گفت: سرعت زیاد و حوادث ترافیکی رابطه‌ای بسیار پیچیده با یکدیگر دارند و هرچه سرعت وسیله نقلیه بالاتر باشد احتمال انحراف و واژگونی خودرو بیشتر شده و احتمال تصادف، صدمه و مرگ ‌ومیر نیز بالا می‌رود.

وی اضافه کرد: هنگام تصادفات معمولا سر به شیشه جلوی اتومبیل یا دیگر اجزای داخلی خودرو برخورد کرده و شکستگی و خون‌ریزی‌های مغزی رخ می‌دهد و سبب مرگ فرد می‌شود.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در مورد شدت صدمات و رابطه مستقیم با سرعت و شتاب اتومبیل گفت: این موضوع در مورد صدمات وارده به قفسه سینه، صورت، طحال، گردن و دیگر اجزای حیاتی بدن مانند قلب و رگ‌های اصلی و ریه‌ها که صدمه وارده به هر یک می‌تواند عامل مرگ فرد مصدوم باشد، صادق است.

صالح خواب‌آلودگی رانندگان را یکی از عوامل تاثیرگذار در وقوع تصادفات شدید جاده‌ای دانست و افزود: بی‌خوابی‌های شبانه موجب خواب‌آلودگی و پرخوابی در روز بعد شود.

وی گفت: افرادی که به صورت شیفتی کار می‌کنند و کسانی که داروهای محرک مصرف می‌کنند یا دچار بیماری‌های اعصاب و روان هستند نیز در این گروه جای دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان یادآور شد: مصرف داروهای آرام بخش در هنگام رانندگی موجب کاهش سطح هوشیاری و بالا رفتن آمار تصادفات می شود.