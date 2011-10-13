خواستگاری غیرقابل توجیه عامل کینه شیطانی/ حادثه "آمنه" عبرت نشد

خواهر "سیما رحیمی" قربانی اخیر اسیدپاشی در شهرستان اردبیل که برای درمان به تبریز منتقل شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خواهرم بدلیل عدم تفاهم با همسرش از ابتدای سالجاری در خانه ما ساکن بود و در این مدت درگیر مراحل دادگاه و پروسه طلاق و جدایی بود.

م. رحیمی افزود: طی این شش ماه که وی از همسرش جدا زندگی می کرد، این پسر جوان سه مرتبه به خواستگاری از خواهرم آمد که "سیما" هر بار با توضیح اینکه همسر و فرزند دارد به وی جواب منفی می داد.

رحیمی یادآور شد: این ماجرا ادامه داشت تا اینکه پس از پادرمیانی های خانوادگی، خواهرم به خاطر دخترش "سما" راضی به ادامه زندگی شده و به خانه خود برگشت اما تنها سه روز پس از این بازگشت بود که این حادثه رخ داد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت خواهر خود اظهار داشت: طبق نظریه پزشکان معالج درجه آسیب دیدگی هم اکنون بین سه تا چهار درجه است که این میزان درصد بالایی در سوختگی شامل می شود.

به گفته خواهر سیما، در روزهای ابتدایی وقوع این فاجعه تلخ، "سیما" درد زیادی حس نمی کرد ولی به تدریج و با گذشت زمان این دردها بیشتر شده و حتی رگ های گردن و دستش به طور عجیبی ورم کرده است.

رحیمی با بیان اینکه پزشک معالج سیما اصرار به عمل جراحی هر چه سریع بر روی وی دارد، تصریح کرد: به گفته پزشکان تا امروز باید حداقل سه عمل جراحی روی سیما انجام می شد ولی به دلیل ترس از عمل و ایجاد واهمه برای خانواده وی راضی به عمل جراحی نمی شود.

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نگاهی به پرونده های سریالی اسیدپاشی علیه زنان جوان طی سالهای اخیر در کشور، این موضوع را آشکار می سازد که اکثر و یا شاید تمامی این موارد دلایلی انتقام جویانه را در پی داشته که البته منطقی پشت آن دیده نمی شود.

با این حال اما اقدامات شیطانی عده ای "روانی" منجر به مصدومیت مادام العمر عده ای دیگر شده و آرامش را از خانواده و حتی جامعه سلب می کنند.

پس از اعلام رضایت "آمنه بهرامی" در تابستان سالجاری و نشان دادن جلوه والایی از فرهنگ بخشش و دادن حق زندگی به فردی مجرم و گناهکار، ‌امید می رفت تا مدتها شاهد تکرار چنین وقایعی نباشیم ولی حادثه اسیدپاشی "سیما" نشان از آن دارد که برای مقابله با این پدیده شوم باید راهکاری اساسی اندیشه کرد.

با این حال عده ای نیز با اشاره به پرونده های مشابه در کشور معتقدند بخشش شاکیان این پرونده ها نه تنها کمکی به حل موضوع و جلوگیری از تکرار این حوادث نکرده، بلکه باعث جری تر شدن برخی از مجرمان نیز می شود.

سما، دختر قربانی اسید پاشی چشم انتظار مادر...

در حال حاضر علاوه بر نگرانیهای عمومی، آسیب وارد شده بر آرامش روانی جامعه و ترس از گسترش اینگونه جرائم خشن و غیرانسانی با چنین ابعاد گسترده ای توجه شهروندان را به نحوه برخورد مراجع قضایی با پرونده "سیما" به خود متمرکز کرده است.

"سیما" زنی که در آستانه جوانی و 18 سال بیشتر ندارد، چند روز پیش در مراجعه به منزل و پیش چشم ده ها شهروند از سوی یکی از خواستگاران سابق خود قربانی اسیدپاشی شد و هم اکنون در وضعیت وخیمی بسر می برد.