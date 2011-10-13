آزمون قرآنی حفظ، مفاهیم و ادبیات البرز اواخر مهرماه برگزار می شود

حجت الاسلام حمیدرضا ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمونهای حفظ، مفاهیم و ادبیات قرآنی 29 مهرماه همزمان در سراسر استان البرز برگزار می شود.

وی با اعلام این خبر افزود: تمام کسانی که از طریق سامانه اینترنت و یا به صورت متفرقه در این آزمون ها ثبت نام کرده اند جمعه 29 شهریور به صورت همزمان دراین آزمون ها شرکت می کنند.

مسئول ترویج فعالیت های قرآنی اداره کل ارشاد البرز در ادامه بیان کرد: پس ازبرگزاری آزمونها بررسی لازم برای امتیاز بندی شرکت کنندگان صورت گرفته و به افرادی که حد نصاب امتیاز درآزمون را کسب کرده باشند گواهی نامه معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال خواهد شد.

