کسب رتبه سوم یازدهمین کنگره"سم شناسی ومسمومیت"توسط دانشگاه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، 450 مقاله در زمینه علوم سم شناسی، مسمومیت های دارویی، مسمومیت های غذایی، مسمومیت های طبیعی و اعتیاد توسط پژوهشگران داخلی و خارجی ارائه شده بود که دانشگاه ارومیه با ارائه 15 مقاله توانست بعد از دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و دانشگاههای علوم پزشکی تهران، در رتبه سوم قرار گیرد.

12 مقاله از 15 مقاله دانشگاه ارومیه در این کنگره، به ر حسن ملکی نژاد و شه مقاله دیگر نیز به شاپور حسن زاده که از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه هستند، اختصاص داشت.

در این کنگره دانشمندان رشته سم شناسی از 18 کشور دنیا اعم از کشورهای آمریکا، فرانسه، تایوان، نیوزلند، سریلانکا، هند، نروژ، هلند، سوئد، سودان و سایر کشورهای آسیایی و 46 دانشگاه داخلی حضور داشتند.

پروفسور "یانگ" رئیس جامعه سم شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه ( APAMT )، پروفسور "دلی لیو"رئیس منطقه ای اداره داروهای غیرقانونی و جنایت سازمان ملل متحد ( UNODC ) و پروفسور "نبیل بشیر رئیس انجمن سم شناسی آفریقایی از میهمانان برجسته این کنگره بودند.

همچنین در این کنگره پروفسور "مگر بانه" رئیس کمیته علمی جامعه مراکز سم شناسی و سم شناسان بالینی اروپایی ( EAPCCT ) و پروفسور "وین تمپل" رئیس مرکز ملی سم شناسی نیوزلند نیز حضور داشتند.

حسن ملکی نژاد، فارغ التحصیل دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه ارومیه در سال 1371 بوده و در سال 1379 به کشور هلند اعزام شد و توانست دو دوره فوق تخصصی بهداشت عمومی و داروشناسی مولکولی را با موفقیت به پایان رسانده و در سال 1385 به ایران بازگردد.