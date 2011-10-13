تشکیل واحد پژوهش و مطالعات در شهرداری شهر قدس

کامران محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از راه اندازی این واحد، طراحی و تهیه برنامه کلی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قدس در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

وی انجام اقدامهای لازم برای پویایی معاونت خدمات شهر و سازمان های وابسته و اصلاح فرآیندهای موجود در آن، نظارت مستمر برای اجرای مستقیم بودجه، اصلاح بودجه سالانه حوزه معاونت خدمات شهری و تطبیق با برنامه های مصوب، پیگیری امور مربوط به سیستم های اطلاعات نرم افزاری و فناوری جدید از دیگر اهداف راه اندازی این واحد برشمرد.

معاون خدمات شهری شهرداری قدس اظهار داشت: انجام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی های شهر، برقراری ارتباط های اصولی با سازمان های تخصصی که در زمینه بهبود امور شهر تلاش می کنند، برنامه ریزی در جهت تهیه آیین نامه و تشکیل مدیران بحران و پیشگیری و مقابله با حوادث شهری از اقدام هایی است که در واحد پژوهش و مطالعات خدمات شهری شهرداری قدس انجام خواهد شد.

وی گفت: معاونت خدمات شهری شهرداری قدس به عنوان یکی از اساسی ترین و پرمشغله ترین واحدهایی است که 90 درصد کارهای خارج از مجموعه اداری شهرداری و خدمات شهری برعهده این معاونت است.

محمدخانی تاکید کرد: با توجه به این مهم تشکیل واحد پژوهش و مطالعات در این حوزه بیش از پیش احساس می شد.

