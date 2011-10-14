عکاسی در شب از حیوانات/ تصاویر عکاسیهای حاصل یک فناوری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حیوانات زیادی وجود دارند که برای فرار از دیده شدن توسط انسانها و شکارچیان، شبها را برای بیرون آمدن و غذا خوردن انتخاب می کنند که البته با پیشرفت تکنولوژیهای تصویربرداری این استتار نیز دیگر برای آنها کارساز نخواهد بود، دست کم درباره انسانها.

عکاسان حیات وحش برای ثبت تصاویر ناب از لحظات زیبای زندگی حیوانات تلاش بسیاری می کنند اما تنها گاهی موفق می شوند که چنین تصاویری به ثبت برسانند.

اما اکنون با کمک شیوه ای ویژه از عکاسی عکاسان نشنال جئوگرافیک تصاویر زیبایی را از زندگی زرافه ها، شیرها و ببرها در تاریکی شب به ثبت رسانده اند. این تصاویر زیبا با ترکیبی از فناوری بهبود نور و حرارت سنجی به ثبت رسیده اند.

تصاویر نشاندهنده این حقیقت هستند که چرخه حیات پس از غروب خورشید چگونه همچنان به حرکت خود ادامه می دهد. با استفاده از این تکنیک جدید حتی می توان از موجوداتی که در زیر آب در حال شنا هستند نیز تصویربرداری کرد. در این میان شاید تصویر 15 شیری که در صحرایی در شرق آفریقا گوش به صدای شکار خود سپرده اند از همه زیباتر باشد:

گله ای از زرافه ها در کنیا

این جانداران از اینکه کسی در این تاریکی در حال تصویربرداری از آنها است کاملا بی اطلاعند

فیلهای آفریقایی در کنیا

سه شیر جوان در حال خوردن یک زرافه

گله ای از شیرها به صدای شکار خود گوش سپرده اند

خانواده ای از فیلهای آسیایی در حال چریدن در پارک ملی یالا در سریلانکا