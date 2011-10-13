پیگیری ویژه مجلس در مورد امام موسی صدر/ آخرین وضعیت استعفای علی مطهری

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: ما هم از طرف مجلس هیئتی را مشخص کردیم که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد ریاست این هیئت و کمیته را بر عهده دارد.

وی با اشاره به انجام یک کار مشابه همین امر در کمیسیون اصل 90 مجلس، عنوان کرد: تشکیل این کمیته ها در این راستا بوده است که در کنار برادران لبنانی بروند و همه تلاش خود را برای تعیین تکلیف و آزادی امام موسی صدر انجام دهند.

بروجردی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا امیدی به زنده بودن امام موسی صدر هست یا خیر؟ نیز گفت: حتما امیدی هست وگرنه این پیگیری ها صورت نمی گرفت.

واگذاری پیگیری های مربوط به اختلاس به کمیسیون اصل 90

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به واکنش این کمیسیون به اختلاس بزرگ بانکی اخیر اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس تقسیم کاری که در مجلس صورت گرفت این کار به کمیسیون اصل 90 واگذار شد.

بروجردی با اشاره به جلسات مفصل مجلس و این کمیسیون با همه مسئولان ذی ربط از جمله وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و حجت الاسلام محسنی اژه ای، یادآور شد: جمع بندی مجلس در نهایت این شد که به صورت متمرکز کمیسیون اصل 90 این موضوع را دنبال کند.

وی ادامه داد: در این راستا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیگیری را به دلیل تصمیم جمعی نمایندگان ملت متوقف کرد.

سرنوشت استعفای مطهری در گرو رای نمایندگان است

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد آخرین وضعیت استعفای علی مطهری نماینده مجلس نیز گفت: در قانون پذیرش استعفای نمایندگان مجلس نیازمند رای نمایندگان است.

بروجردی با تاکید بر اینکه یک نماینده به تنهایی نمی تواند استعفا بدهد، ادامه داد: یک نماینده می تواند پیشنهاد استعفا را مطرح کند ولی رای نمایندگان است که سرنوشت این استعفا را روشن می کند.

بیداری در غرب را تنها مقام معظم رهبری پیش بینی کرده بود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به جنبش "وال استریت" در آمریکا اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در اوج خیزش اسلامی در جهان اسلام و به خصوص مصر پیش بینی کرده بودند که این بیداری به غرب هم خواهد رسید.

بروجردی افزود: امروز این افتخار را ملت ایران و امت اسلامی دارند که مقام معظم رهبری پیش بینی این تحولات را کرده بودند و ایشان تنها فردی بودند در جهان امروز که این تحول عظیم را در غرب پیش بینی کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه نقش بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه در این جنبش بدون تردید تاثیرگذار است، یادآور شد: وقتی امام راحل در زمان حیات خودشان اعلام کردند که روز قدس روز اسلام است و روز مستضعفان جهان است ادبیات انقلاب اسلامی از همان زمان مخاطبانش از امت اسلامی فراتر بود و کل آزادگان جهان را در بر می گرفت و امروز این تفکر به بار نشسته و میوه آن را جهانیان شاهد هستند.