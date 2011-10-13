کیوسک داران دارای مجوز در کرج تسهیلات ویژه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زودبین ظهر پنج شنبه در جلسه ساماندهی کیوسک های غیرمجاز شهرستان کرج که با حضور نماینده شهرداری، فرمانداری و اتحادیه کیوسک داران کرج در این اداره برگزار شد اظهار داشت: خوشبختانه با همیاری و مساعدت فرماندار جناب آقای ایران نژاد و شهردار کرج مهندس آقازاده اولین جلسه ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی در کرج تشکیل شد.

وی افزود: قدم بعدی تشکیل جلسات مستمر کمیته فنی است که مهمترین وظیفه این کمیته بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز کیوسک مطبوعاتی است.

وی در ادامه افزود: با همکاری بین شهرداری و فرمانداری و ارشاد اسلامی و اتحادیه کیوسک داران به زودی شاهد ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی در شهرستان خواهیم بود.

زودبین روند برگزاری جلسات و مصوبات را مثبت ارزیابی نمود و از دغدغه مندی همه حاضرین جلسه قدردانی کرد در ادامه از دست اندرکاران این امر تقاضا کرد که با توجه به آسیب پذیربودن این قشر هم ظرفیت های موجود را برای ساماندهی این حوزه بکارگیرند.

این مسئول در پایان افزود: این نوید را به همه کیوسک داران و عرضه کنندگان مطبوعاتی می دهیم که پس از اخذ مجوز لازم از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی و تحت پوشش قرار گرفتن آنها شاهد اقدامات خوبی در زمینه رفاهی این قشر توسط این اداره خواهند بود.

