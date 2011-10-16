آخرین وضعیت 4 داروی نوترکیب ایرانی/ ارائه خدمات به مبتلایان به هپاتیت

محسن آسوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های این پژوهشکده افزود: این پژوهشکده در راستای وظایف خود موفق به تولید ماده دارویی فعال اریتروپویتین نوترکیب و تولید ماده دارویی فعال استرپتوکیناز نوترکیب برای درمان سکته های قلبی و حل لخته های رگهای خونی شد.

سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور تولید ماده دارویی فعال اینترفرون آلفا برای درمان عفونت های ویروسی را از دیگر دستاوردهای این پژوهشکده نام برد و اظهار داشت: علاوه بر این با تولید ماده دارویی فعال واکسن هپاتیت ب نوترکیب خدماتی در این زمینه به متقاضیان ارائه می شود.



آسوری همچنین از تبدیل این پژوهشکده به مرکز رشد خبر داد و اضافه کرد: با توجه به پیشرفتهای این پژوهشکده در تولید داروهای نوترکیب و تجاری سازی این محصولات در تلاش هستیم تا این پژوهشکده را به مرکز رشد تبدیل کنیم.



سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور با اشاره به مزایای این طرح، ادامه داد: با تبدیل پژوهشکده انیستیتو شمال کشور به مرکز رشد فضای مناسبی برای تحقیق پژوهشگران و شرکتهای دانش بنیان در زمینه های مختلف در حوزه سلامت ایجاد خواهد شد.



وی با اشاره به امکانات آزمایشگاهی این پژوهشکده، اظهار داشت: شرکتهای دانش بنیان با استفاده از این امکانات می توانند ایده های خود را تا مرحله تجاری سازی پیگیری کنند و امیدواریم با ادامه این حمایت ها مرکز رشد به پارک علم و فناوری تبدیل شود.