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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

اختصاصی مهر /

آخرین وضعیت 4 داروی نوترکیب ایرانی/ ارائه خدمات به مبتلایان به هپاتیت

آخرین وضعیت 4 داروی نوترکیب ایرانی/ ارائه خدمات به مبتلایان به هپاتیت

سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور از عرضه ماده دارویی چهار داروی نوترکیب از سوی این پژوهشکده خبر داد و گفت: بدین وسیله این 4 دارو وارد مرحله تجاری سازی شدند.

محسن آسوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های این پژوهشکده افزود: این پژوهشکده در راستای وظایف خود موفق به تولید ماده دارویی فعال اریتروپویتین نوترکیب و تولید ماده دارویی فعال استرپتوکیناز نوترکیب برای درمان سکته های قلبی و حل لخته های رگهای خونی شد.

سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور تولید ماده دارویی فعال اینترفرون آلفا برای درمان عفونت های ویروسی را از دیگر دستاوردهای این پژوهشکده نام برد و اظهار داشت: علاوه بر این با تولید ماده دارویی فعال واکسن هپاتیت ب نوترکیب خدماتی در این زمینه به متقاضیان ارائه می شود.
 
آسوری همچنین از تبدیل این پژوهشکده به مرکز رشد خبر داد و اضافه کرد: با توجه به پیشرفتهای این پژوهشکده در تولید داروهای نوترکیب و تجاری سازی این محصولات در تلاش هستیم تا این پژوهشکده را به مرکز رشد تبدیل کنیم.
 
سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور با اشاره به مزایای این طرح، ادامه داد: با تبدیل پژوهشکده انیستیتو شمال کشور به مرکز رشد فضای مناسبی برای تحقیق  پژوهشگران و شرکتهای دانش بنیان در زمینه های مختلف در حوزه سلامت ایجاد خواهد شد.
 
وی با اشاره به امکانات آزمایشگاهی این پژوهشکده، اظهار داشت: شرکتهای دانش بنیان با استفاده از این امکانات می توانند ایده های خود را تا مرحله تجاری سازی پیگیری کنند و امیدواریم با ادامه این حمایت ها مرکز رشد به پارک علم و فناوری تبدیل شود.
کد مطلب 1432068

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