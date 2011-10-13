سرهنگ محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت مهندسی شهر قم با توجه به میزان جمعیت و زائر پذیر بودن آن مناسب نیست به تخلفات زیاد موتور سوران در شهر نیز اشاره کرد و افزود: افزایش تخلفات موتورسوران در قم موجب نارضایتی مردم شده که در نیمه دوم سال برنامه داریم تا با تخلفات موتورسوران با شدت بیشتری برخورد کنیم.



وی با بیان اینکه به علت محدودیت‌های نیروی انتظامی و با توجه به توسعه روز افزون استان، پلیس نمی‌تواند در تمامی مناطق شهر حضور فیزیکی داشته باشد، افزود: ایجاد تعامل مناسب دستگاه‌های مختلف با پلیس و همچنین پیگیری مردم می‌تواند بخشی از مشکلاتی که در زمینه ناامنی و مزاحمات وجود دارد مرتفع کند.



دفاتر پلیس +10 در قم افزایش می‌یابد



جانشین فرمانده انتظامی قم با بیان اینکه دفاتر پلیس +10 در استان بر اساس ترکیب جمعیتی پیش بینی و ایجاد شده است، افزود: برنامه ریزی شده تا این دفاتر در شهرک‌ها و نفاط حاشیه‌ای شهر نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه راهنمایی و رانندگی استان در منطقه پردیسان مستقر است پیش بینی شده تا مرکز شماره گذاری خودرو نیز به این منطقه انتقال یابد تا امور مربوط به این حوزه برای راحتی بیشتر شهروندان در یک منطقه تجمیع شود.



میرحیدری در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: همدلی و جدیت بین نیروی انتظامی استان و دستگاه‌های امنیتی و قضایی سبب شد تا از سال گذشته مسیر ترانزیت مواد مخدر از قم به مرکز کشور تغییر کند و محموله‌های بزرگ نیز به محموله‌های کوچک تبدیل شده است.



اجرای طرح و العادیات در هشت مرحله در نیمه اول سال



وی ابراز داشت: در این راستا، اجرای طرح و العادیات با توجه به خواسته مردم در هشت مرحله برگزار شد که در هر مرحله در چهار نقطه از شهر ایستگاه‌هایی به منظور شناسایی و ارائه اطلاعات مردمی دایر و با هماهنگی دستگاه‌های قضایی تحقیقات اولیه صورت گرفت و سپس عملیات برخورد و دستگیری با خرده فروشان و معتادان پر خطر اجرا شد.