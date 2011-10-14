بیستم مهر باید به عنوان روز ملی کرمانشاه در تاریخ میهن ثبت شود

نویسنده و روزنامه نگار برجسته کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور بسیار گسترده بی نظیر و تاریخی مردم استان کرمانشاه در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری را رویدادی به یاد ماندنی، پرشکوه و زایدالوصف دانست که به طور قطع و یقین باید به عنوان روز ملی در تاریخ زیرین انقلاب اسلامی و میهن اسلامیمان ثبت و همه ساله به این مناسبت از این استقبال شورانگیز تجلیل شود.

این نویسنده کرمانشاهی که بیش از 30 سال است در عرصه های مختلف قلم می زند و سالیان متمادی است که در روزنامه های محلی و سراسری فعالیت دارد، گفت: کرمانشاهی ها با حضور آگاهانه و با بصیرت خود به دنیا فهماندند که مردمانی ولایتمدار، هوشمند و موقعیت شناس و اهل تدقیق و ظرافتند.

سلطانی افزود: هرکس که روز بیستم مهر و حماسه بزرگی که کرمانشاه و کرمانشاهیان آفریدند، با چشمان سر دید و با دیده دل باور کرد، به همت، غیرت، شرافت، عزت و کرامت مثال زدنی مردم این خطه از میهن اسلامی درود فرستاد و من نیز از صمیم قلب این بلوغ و رشادت سیاسی و این عزم و غیرت ولایی را به مردم خوب، فهیم، خونگرم و ولی شناس کرمانشاه تبریک می گویم.

این روزنامه نگار کرمانشاهی گفت: کرمانشاهیان رهبر فرزانه خودشان را از ژرفای دل دوست دارند و با خلق این حماسه عظیم این دوستی والا را در تاریخ دلدادگی و عشق ها به ثبت رساندند.

وی گفت: علی رغم همه این محبت ها، هوشیاری ها و حضورهای همیشگی باید اذعان داشت که استان کرمانشاه حقیقتاً از مشکلات و کمبودهای بزرگی مثل بیکاری و فقر عمومی رنج می برد و بر همه مسئولان نظام و مدیران استان است که به استان کرمانشاه از هر حیث توجه خاص و ویژه ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر در مورد ساختار های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و علمی و آموزشی استان یک بررسی اجمالی داشته باشیم، به وضوح خواهیم دید که کرمانشاه فرسنگ ها از شاخص های توسعه و استانداردهای کشوری فاصله دارد.

سلطانی دلایل این عقب ماندگی را در عواملی مانند ضعف کلی ساختارهای اقتصادی و مهم تر از همه دیدگاه های غلط، ضعف عملکرد نمایندگان مجلس و ضعف مدیریت در استان دانست و گفت: این امر بسیار مهم است که بخش های صنعتی، تجاری، فرهنگی وآموزشی در استان در دستان مدیرانی توانمند، لایق، کارآمد، خلاق، متخصص و مجرب باشد و در انتصاب یا عزل مدیران جز شایسته سالاری، تعهد، توان کاری و بنا به فرموده مقام معظم رهبری وجدان و انضباط کاری فاکتورهای غیر مرتبط لحاظ نشود.

وی کلان نگری در سطوح اقتصادی و صنعتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و در این مورد گفت: متاسفانه به دلیل ضعف مدیریت و ناتوانی در اداره کلان امور و توجیهاتی غیرمعقول در مورد اینکه دست زدن به طرح های مادر و کلان در استان توجیه ناپذیر است، دیدگاه های خرد صنایع کوچک و کارگاهی امروزه در استان غالب است.

سلطانی در ادامه گفت: با کمال تاسف آمارسازی ها، تبلیغات غیرواقعی مدیران، دستکاری در آمارها، بزرگنمایی فعالیت ها که همگی پوششی و بسیار خطرناک هستند به عنوان یک آفت بزرگ به جان مدیریت این استان افتاده و جالب اینجاست که در این مورد بین برخی از آنها مسابقه وجود دارد. این در حالی است که ما بر خلاف این آمارهای بیهوده و اشتباه هنوز استانی ضعیف با کارکردی ضعیف تر داریم.