  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

در چهارمحال و بختیاری/

میزان خسارت خشکسالی سال زراعی ۹۰ – ۸۹ اعلام شد

میزان خسارت خشکسالی سال زراعی ۹۰ – ۸۹ اعلام شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: خسارت خشکسالی سال زارعی ۹۰ – ۸۹ در این استان هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار فرهادی تأکید کرد: در این سال زراعی خسارت زیادی به بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت چهارمحال و بختیاری وارد شد.

وی خسارات ناشی از سیل، زلزله، رانش زمین و آتش سوزی در جنگل ها را در این مدت زمانی ۳۲۰ میلیارد ریال برشمرد و افزود: بخش اعظم بلایا و حوادث طبیعی چهارمحال و بختیاری در شهرستانهای کوهرنگ، اردل، لردگان، کیار و مناطق روستایی و عشایرنشین رخ داده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری برنامه ریزی برای آموزش و پیش آگاهی از بلایا به منظور کاهش خسارات ناشی از این گونه حوادث را از اولویتهای این دفتر در چهارمحال و بختیاری دانست.
 
 

کد مطلب 1432078

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها