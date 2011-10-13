میزان خسارت خشکسالی سال زراعی ۹۰ – ۸۹ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار فرهادی تأکید کرد: در این سال زراعی خسارت زیادی به بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت چهارمحال و بختیاری وارد شد.

وی خسارات ناشی از سیل، زلزله، رانش زمین و آتش سوزی در جنگل ها را در این مدت زمانی ۳۲۰ میلیارد ریال برشمرد و افزود: بخش اعظم بلایا و حوادث طبیعی چهارمحال و بختیاری در شهرستانهای کوهرنگ، اردل، لردگان، کیار و مناطق روستایی و عشایرنشین رخ داده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری برنامه ریزی برای آموزش و پیش آگاهی از بلایا به منظور کاهش خسارات ناشی از این گونه حوادث را از اولویتهای این دفتر در چهارمحال و بختیاری دانست.



