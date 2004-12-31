سايه ناكامي اسكندربرپروژه هاي آتي اليوراستون افتاد

" اليوراستون " درپشت صحنه فيلم " اسكندر"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان اعلام كرد كه ازمدتها پيش درصدد ساخت فيلم " سرچشمه " بوده اما با توجه به ناكامي " اسكندر" ساخت اين اثردرپرده اي ازابهام است.

" استون " دراين مورد مي گويد :" به نظرمي رسد كه بعد ازفيلم اسكندرنمي توانم پروژه اي را با بودجه سنگين جلودوربين ببرم . ازسوي ديگرخودم نيزچنين تمايلي ندارم . كمترپيش مي آيد كه شما بتوانيد به روياهايتان دست يابيد . من با ساخت فيلم اسكندربه رويايم دست يافتم واگردرآينده به من اجازه داده نشود كه فعاليت كنم ، با فيلم اسكندرزندگي ام را مي گذرانم ."

وي درادامه افزود :" شايد درآينده فيلمنامه شخص ديگري را جلودوربين ببرم . دراين صورت تمامي تلاشم را به كارمي گيرم."

فيلم "اسكندر" كه به زندگي اسكندركبيرازدوران كودكي تا نوجواني ومرگ مي پردازد، با بودجه 150 ميليون دلاري ساخته شد، اما درسه روزنخست نمايش تنها توانست 13 ميليون و500 هزاردلاربليت بفروشد.

"اسكندر" ازجمله پروژه هايي بود كه اميد بسياري به موفقيتش وجود داشت، اما نمايش آن موجبات نااميدي عوامل را فراهم كرد.

اين اثرنه تنها فروش گيشه را دربرنداشت، بلكه ازسوي منتقدان نيزبا بي مهري مواجه شد وآنها واپسين فيلم "استون" را فاقد ويژگيهاي يك اثرخوب معرفي كردند.

يكي ازكارشناسان فيلم درمورد اين اثرگفت: اسكندر به هيچ عنوان درزمره فيلمهاي خوش ساخت جاي نمي گيرد. استون عنوان كرد كه فيلمبرداري را چندي پيش به پايان برده، اما نتيجه امر به گونه اي است كه مخاطب بيشتراحساس مي كند ساخت فيلم يك سرهم بندي بيش نبوده است."



