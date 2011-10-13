بازدید ناظر ستاد سرشماری شهرستانهای غرب استان تهران از ستاد بهارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم نجفی، ناظر و نماینده ستادهای شهرستانهای غرب استان تهران وضعیت کلی اجرای این طرح را با توجه به جدیدالتاسیس بودن فرمانداری بهارستان را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: وضعیت و میزان پیشرفت کار آموزان بعد از آزمون تعیین می شود اما کلیت کار اجرا و تلاش عوامل اجرایی خوب ارزیابی می شود.

این مسئول ادامه داد: تمام مسئولان ادارات دولتی و متقاضیان اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن باید با فراگیری مطلوب دوره های آموزشی تلاش کنند تا این طرح را با کیفیت مطلوب و بهتر از سالهای گذشته اجرایی کنند.

وی عنوان کرد: ماموران سرشماری در دو ستاد مجزا با نحوه سرشماری و آمارگیری آشنا می شوند و روشهای علمی و عملی در ثبت اطلاعات را فرا می گیرند.

طرح سرشماری نفوس و مسکن دوم تا 22 آبان ماه امسال به طور همزمان در تمام کشور اجرا می شود.