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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

بازدید ناظر ستاد سرشماری شهرستانهای غرب استان تهران از ستاد بهارستان

بازدید ناظر ستاد سرشماری شهرستانهای غرب استان تهران از ستاد بهارستان

رباط کریم - خبرگزاری مهر: ناظر و نماینده ستاد سرشماری شهرستانهای غرب استان تهران به همراه مسئول بازرسی، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات فرمانداری بهارستان از ستادهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم نجفی، ناظر و نماینده ستادهای شهرستانهای غرب استان تهران وضعیت کلی اجرای این طرح را با توجه به جدیدالتاسیس بودن فرمانداری بهارستان را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: وضعیت و میزان پیشرفت کار آموزان بعد از آزمون تعیین می شود اما کلیت کار اجرا و تلاش عوامل اجرایی خوب ارزیابی می شود.

این مسئول ادامه داد: تمام مسئولان ادارات دولتی و متقاضیان اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن باید با فراگیری مطلوب دوره های آموزشی تلاش کنند تا این طرح را با کیفیت مطلوب و بهتر از سالهای گذشته اجرایی کنند.

وی عنوان کرد: ماموران سرشماری در دو ستاد مجزا با نحوه سرشماری و آمارگیری آشنا می شوند و روشهای علمی و عملی در ثبت اطلاعات را فرا می گیرند.

طرح سرشماری نفوس و مسکن دوم تا 22 آبان ماه امسال به طور همزمان در تمام کشور اجرا می شود.

کد مطلب 1432080

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