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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

زودبین در گفتگو با مهر:

هنرمندان کرجی عضو صندوق حمایت از هنرمندان می شوند

هنرمندان کرجی عضو صندوق حمایت از هنرمندان می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ارشاد کرج گفت: یکی از اقدامات مهم این اداره، ساماندهی امور هنرمندان، بیمه و عضویت در صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان است.

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه فعالین فرهنگی و هنرمندان شهرستان کرج به زودی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

این مسئول بیان کرد: یکی از دغدغه های اصلی این اداره رسیدگی به وضع معیشت هنرمندان و از بین بردن دغدغه های آنان است.

وی افزود: در این خصوص اقدامات خوبی هرچند ناکافی توسط واحد حمایت و ساماندهی این اداره صورت گرفته است.
 
سرپرست اداره ارشاد کرج ادامه داد: با هماهنگی های به عمل آمده و برنامه ریزی مناسبی که صورت گرفته این آمادگی وجود دارد که تمامی هنرمندان شهرستان را تحت پوشش بیمه قرار دهیم که شامل بیمه درمان بازنشستگی و از کارافتادگی است.

زودبین یکی دیگر از اقدامات مهم این اداره جهت ساماندهی امورهنرمندان را عضویت در صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان ذکر وعنوان کرد: با پرداخت وام های قرض الحسنه از این صندوق نیز امیدواریم توانسته باشیم شرایط حداقلی برای رفع مشکلات آنان را فراهم آوریم.

وی گفت: از همه هنرمندان شهرستان دعوت می کنم که با مراجعه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان از این امکان مناسبی که توسط دولت خدمتگزار فراهم شده برخوردار شوند.
کد مطلب 1432081

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