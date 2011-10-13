به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دور برگشت از مسابقات لیگ بیس بال مردان قهرمانی کشور در منطقه شمال که شهریورماه گذشته در شهر رشت برگزار شد، از بیست و هشتم تا سی ام آبان ماه در تهران ادامه خواهد یافت.



دور برگشت مسابقات لیگ بیس بال مردان کشور در حالی بر اساس برنامه فدراسیون انجمن های ورزشی پیگیر می شود که این مرحله از رقابت های شهریورماه گذشته در رشت برگزار شد اما پس از برگزاری سه مسابقه، بارندگی شدید مانع از ادامه آن شد.



بدین ترتیب هفت بازی باقی مانده از دور برگشت در زمین شماره چهار مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد و طی آن تیم های حاضر در منطقه شمال یعنی تربیت بدنی قم، تربیت بدنی گیلان، مهر ایرانیان البرز، شهرداری سمنان و تربیت بدنی خراسان رضوی با یکدیگر به رقابت می پردازند.



اما رقابتهای دور برگشت در حالی نزدیک به یک ماه دیگر برگزار می شود که در مسابقات دور رفت لیگ شمال کشور تیم بیس بال شهرداری سمنان قهرمان بالاتر از سایر تیم های حاضر در این منطقه موفق به کسب جایگاه نخست رده بندی شد.



رقابت های دور رفت لیگ بیس بال شمال کشور از بیست و سوم تا بیست و هفتم تیرماه در زمین شماره چهار مجموعه بزرگ ورزشی آزادی تهران برگزار شد که طی آن تیم بیس بال تربیت بدنی قم در گام نخست برابر تیم بیس بال تربیت بدین خراسان رضوی به برتری 10 بر هشت دست یافت.



این در حالی است که بیس بالیست های قمی در دومین مسابقه خود نیز تیم موفقی بودند و در جدالی حساس با تیم شهرداری سمنان به برتری شش بر صفر دست یافتند اما در گام سوم برابر تیم بیس بال مهر ایرانیان البرز تن به شکست هشت بر سه دادند.



در روز پایانی مسابقاد دور رفت لیگ بیس بال باشگاه های کشور در گروه شمال، تیم تربیت بدنی قم در مسابقه ای حساس به مصاف تیم تربیت بدنی گیلان رفت و در حالی که تا آخرین لحظه بخت کسب پیروزی داشت، در نهایت هفت بر شش مغلوب حریف خود شد.



بدین ترتیب در پایان رقابتهای دور رفت مسابقات لیگ بیس بال کشور در گروه شما، تیم شهرداری سمنان در جایگاه نخست جدول رده بندی قرار گرفت، تیم مهر ایرانیان البرز در رده دوم ایستاد و تیم های تربیت بدنی گیلان، تربیت بدنی قم و تربیت بدنی خراسان رضوی در رده های بعدی قرار گرفتند.