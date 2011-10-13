به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از تفسیر چهار جلدی بلاغ که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، از آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی برای حمایت از تولیدات فاخر در حوزه قرآنی خبر داد و اظهار داشت: ما آمادگی داریم به هر میزان اثر به صورت فاخر و خوب در عرصه ساحت مقدس قرآن کریم را مورد حمایت قرار دهیم.



وی ادامه داد: در صورت مراجعه صاحبان این آثار به سازمان تبلیغات اسلامی، سعی می‌کنیم پشتیبانی‌های لازم را انجام دهیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی پس از پیروزی، نیاز وافر به تالیفات خوب و فاخر دارد و این مهم نیازمند همت والا و کار بسیاری است.



حجت‌الاسلام خاموشی تاکید کرد: احساس می‌کنیم مشغله‌های طلاب کمی زیاد شده است و طلاب باید این مشغله‌ها را کم کنند و به فکر تحقیق و پژوهش باشند.