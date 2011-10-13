  1. استانها
  2. قم
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

حجت‌الاسلام خاموشی:

سازمان تبلیغات اسلامی از تالیفات فاخر حمایت می‌کند

سازمان تبلیغات اسلامی از تالیفات فاخر حمایت می‌کند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نیاز وافر به تالیفات فاخر دارد، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از تولیدات فاخر در عرصه قرآنی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از تفسیر چهار جلدی بلاغ که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، از آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی برای حمایت از تولیدات فاخر در حوزه قرآنی خبر داد و اظهار داشت: ما آمادگی داریم به هر میزان اثر به صورت فاخر و خوب در عرصه ساحت مقدس قرآن کریم را مورد حمایت قرار دهیم.

وی ادامه داد: در صورت مراجعه صاحبان این آثار به سازمان تبلیغات اسلامی، سعی می‌کنیم پشتیبانی‌های لازم را انجام دهیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی پس از پیروزی، نیاز وافر به تالیفات خوب و فاخر دارد و این مهم نیازمند همت والا و کار بسیاری است.

حجت‌الاسلام خاموشی تاکید کرد: احساس می‌کنیم مشغله‌های طلاب کمی زیاد شده است و طلاب باید این مشغله‌ها را کم کنند و به فکر تحقیق و پژوهش باشند.

کد مطلب 1432089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها