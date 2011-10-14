کنترل سلامت کالاهای وارداتی به قشم از طریق 9 آزمایشگاه تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قربانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای اجرای ماده چهار قانون مقررات صادارات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور واحد نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم از سال 74 با یک واحد آزمایشگاه شیمی فعالیت خود را آغاز کرد که این آزمایشگاه عموما، آزمونهای مربوط به مواد آرایشی و بهداشتی را به عهده داشت.

وی ادامه داد: همزمان با گسترش فعالیتهای سازمان منطقه آزاد قشم، این واحد نیز فعالیتهای خود را افزایش داده و با تجهیز آزمایشگاه میکروبیولوژی و بهره گیری از نیروهای متخصص، کنترل میکروبی کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار داد.

قربانی تصریح کرد: با توجه به ضرورت کنترل کیفی منابع مختلف آبی در سطح جزیره، اعم از آب آشامیدنی و مصارف بهداشتی، آزمایشگاه آب و فاضلاب با استفاده از کارشناس متخصص، فعالیت خود را از سال 77 در این زمینه آغازکرد و پروژه مطالعاتی آب جزیره را در شش فاز انجام و گزارشات مبسوط آن تهیه و ارائه دادیم.

وی یاد آورشد: با گسترش فعالیتهای واحد و کمبود فضای لازم، طرح گسترش ساختمان واحد نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم به تصویب رسید و به همین منظور فضایی با زیر بنای 600 متر دو طبقه تأسیس و راه اندازی شد که همزمان با افتتاح ساختمان، آزمایشگاههای موجود توسعه و آزمایشگاه مواد غذایی نیز تجهیز و راه اندازی شد.

مدیر عامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم گفت: از سال 82 براساس تعهدات فیمابین سازمان منطقه آزاد قشم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این واحد تمام سعی خود را جهت توسعه فعالیت ها و افزایش کیفیت خدمات خود نموده است و افزایش تنوع آزمایشگاه ها و راه اندازی آزمایشگاه های سم شناسی(فلزات سنگین، مایکوتوکسینها، باقیمانده سموم آفات نباتی در مواد غذایی، مواد اولیه (مورد استفاده در صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)، بسته بندی ظروف مواد غذایی، برق الکترونیک(لوازم برقی خانگی)، افزایش نیروی انسانی از جمله این فعالیت هاست.

قربانی افزود: در حال حاضر این شرکت با بخشهایی از قبیل آزمایشگاه ها، بازرسی و نمونه برداری، نظارت(صدور مجوزهای ورود و ترخیص) و بخشهای اداری، امور دفتری و مالی در حال فعالیت است.

وی در خصوص فعالیت 9 آزمایشگاه تخصصی برای کنترل سلامت کالاهای وارداتی به قشم گفت: آزمایشگاه شیمی عمومی – آرایشی و بهداشتی ،کنترل کیفی مواد آرایشی، بهداشتی وارداتی را انجام می دهد و قادر است کنترل کیفی کلیه مواد آرایشی، بهداشتی از قبیل شامپو نرم کننده، کرم و لوسیون، ادکلن و اسپری، صابون و سایر اقلام و لوازم آرایشی را انجام دهد.

قربانی افزود: همچنین در آزمایشگاه شیمی عمومی، شناسایی کیفی انواع پلیمر، فلزات و مواد اولیه صنایع شیمیایی بررسی می شود که این بخش بیشتر به امور اظهارنامه های گمرکی ارسالی از گمرک ایران اختصاص دارد و کنترل کیفی انواع نوشیدنی ها و مواد غذایی شامل نوشابه وآبمیوه، شکلات، آدامس، پفک، چیپس، غلات، کمپوت و کنسرو، خمیرمایه،چای از طریق آزمایشگاه شیمی عمومی-مواد غذایی، آشامیدنی انجام می شود.

وی با اشاره به فعالیت سایر آزمایشگاهها گفت: در آزمایشگاه میکروبیولوژی کلیه آزمایشات میکروبیولوژی در زمینه مواد آرایشی و بهداشتی، غذایی و آشامیدنی انجام می شود و همچنین آزمایشات مربوط به آب و فاضلاب درآزمایشگاه شیمی عمومی-آب و فاضلاب صورت می گیرد که در راستای گسترش بهداشت در جزیره قشم، امور مربوط به کنترل کیفی آب ( کلرسنجی، نمونه برداری جهت انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب) در سطح شهر و از نقاط مختلف شبکه توزیع آب شهری قشم با برنامه منظم و زمانبندی شده بهداشت آب کنترل می شود و کنترل بهداشت آب نیز شامل کلرسنجی از نقاط مختلف شبکه توزیع، انجام آزمایشات میکروبیولوژی و شیمیایی کامل آب است.

مدیرعامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم،انجام آزمایشات مربوط به سم شناسی ( فلزات سنگین، مایکوتوکسین، باقی مانده سموم آفات نباتی در مواد غذایی با استفاده از دستگاههای پیشرفته ای همچون HPLC ، GC-Ms ، و اتمیک ابزرشن را در حوزه فعالیتهای آزمایشگاه سم شناسی عنوان کرد.

وی همچنین انجام عملیات آزمایشی بر روی مواد غذایی بسته بندی شده که از جنس فلزی و شیشه ای است و شامل انواع بسته بندی های آبمیوه و نوشیدنی ، کنسرو و کمپوت، ترشی، روغن و . . . است را در بخش آزمایشگاه بسته بندی مواد غذایی ذکر کرد.

قربانی در خصوص سایر فعالیتهای این شرکت گفت: با توجه به پروانه بازرسی ملی، نظارت (بازرسی و نمونه برداری کالا، بررسی و صدور مجوزهای ورود، ترخیص کالا و همچنین پروانه مربوط با کارخانجات تولیدی) از طریق این شرکت انجام می شود و صدور مجوز ورود (ثبت سفارش) و ترخیص و فروش اقلام مشمول ماده 16 از قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به سرزمین اصلی نیز در محدوده فعالیتهای این شرکت است.

وی ادامه داد: مجوز ترخیص اقلام مشمول استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی به جزیره و همچنین پروانه بهداشتی کارخانجات مشمول ماده 16 مستقردر جزیره نیز توسط این شرکت صادر می شود.

قربانی در خصوص عملکرد این شرکت گفت : انجام کلیه آزمایشات لازم بر روی نمونه های وارداتی و صارداتی جزیره، صدور گواهینامه صادراتی، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط، ارائه خدمات آزمایشگاهها به متقاضیان حقیقی و حقوقی، شرکت در تدوین استاندارد ملی ایران، اقدامات لازم در خصوص اخذ مهر استاندارد برای واحدهای تولیدی در جزیره و صدور گواهینامه استاندارد بهداشت برای واحدهای توزیع کننده اقلام مشمول استاندارد و بهداشت از مهمترین اقدامات این شرکت به شمار می رود.