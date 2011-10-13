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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

طاهری:

کارمندان اطلاعات خود را در سامانه کارمندان نظام اداری ثبت کنند

کارمندان اطلاعات خود را در سامانه کارمندان نظام اداری ثبت کنند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و بهبود منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی استان نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات شغلی خود در سامانه کارمندان نظام اداری کشور اقدام کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طاهری تأکید کرد: طبق مصوبات و ابلاغیه های ارسالی معاون توسعه مدیریت و مابع انسانی رئیس جمهور، حقوق کارمندان تنها بر اساس اطلاعات این سامانه به نشانی  www.karmandiran.ir پرداخت می شود.

وی افزود: کارمندانی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اند هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام و ارسال اطلاعات شغلی خود در این سامانه اقدام کنند.

طاهری تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی کارمندان خود را نسبت به این موضوع توجیه کنند.

معاون توسعه مدیریت و بهبود منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در آینده پرداخت بیمه کارمندان نیز تنها از طریق اطلاعات ثبت شده در این سایت امکان پذیر است.

وی به سند تفاهم اداری کشور اشاره و تصریح کرد: ۲۴ مهر آخرین مهلت ارسال و ویرایش اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی در این سامانه اعلام شده است.

کد مطلب 1432091

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